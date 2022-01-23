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Xbox с картофелем фри и геймпад в стиле Макдоналдс — SMMщики компаний развлекаются в Twitter

Xbox с картофелем фри и геймпад в стиле Макдоналдс — SMMщики компаний развлекаются в Twitter


Официальные аккаунты Xbox и Макдональдс в Twitter на фоне информации о покупке Activision Blizzard со стороны Microsoft обменялись шутливыми картинками.

Сначала сеть кафе быстрого питания Макдоналдс разместила в Twitter изображение коробки картофеля фри и попросила читателей опубликовать эмоцию захвата, чтобы украсть картофель. Учетная запись Xbox сделала именно это.

Далее официальный аккаунт McDonald’s ответил изображением контроллера Xbox в стиле сети кафе быстрого питания с кнопками A, B, X и Y, замененными эмоцией захвата.


Затем Xbox опубликовал изображение того же контроллера в красном цвете и с красной Xbox Series X в виде коробки для картофеля фри.

Макдоналдс в ответ спросил, не является ли это попыткой поглощения, намекая на недавнюю покупку Activision Blizzard.


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По материалам: newxboxone

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