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Звездный Instagram: где и как зимуют звезды

Звездный Instagram: где и как зимуют звезды

Это простые смертные в январе вынуждены после праздников возвращаться на работу, у знаменитостей, как известно, свой график, и устроить себе внеплановые каникулы им никто не может запретить. Российские звезды, например, в январе традиционно продляют себе длинные новогодние праздники и улетают зимовать (кто на недельку, кто и на несколько месяцев) в теплые края — вот почему в эти дни может зарябить в глазах от ярких бикини в инстаграме. У моря нежатся Полина Гагарина, Светлана Лобода, Алеся Кафельникова, Пелагея, Виктория Шелягова и многие другие, но есть и те, кто отправился исследовать нетрадиционные маршруты: Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе с друзьями, супругами Расковаловыми и Ириной Вольской, изучают Аргентину — Богомолов кутается в пончо, а Собчак позирует у ледника.

На западном фронте тем временем без перемен: Бритни Спирс по-прежнему бомбит инстаграм своими селфи, Мадонна подбрасывает дровишки хейтерам, Меган Фокс и ее новоиспеченный жених борются за звание пары года — самые интересные снимки ищите в нашей подборке!


Алеся Кафельникова


Константин Богомолов и Ксения Собчак


Полина Гагарина


Ника Белоцерковская


Пелагея


Хайди Клум


Дженнифер Лопес


Бритни Спирс и Сэм Асгари


Наталья Водянова


Оксана Самойлова


Хлое Кардашьян


Рита Ора


Яна Рудковская


Анна Седокова


Кейт Хадсон


Елена Темникова


Дима Билан


Рианна


Элджей


Люк Эванс


Тимати с детьми


Виктория Шелягова


Светлана Лобода с детьми


Machine Gun Kelly и Меган Фокс


Надя Дорофеева


Сергей Лазарев


Алена Шишкова


Сальма Хайек


Кьяра Ферраньи с сыном


Артур Бабич и Анна Покров


Мария Шарапова


Рита Дакота с дочерью


Нюша


Эмбер Херд


Мадонна


Кендалл Дженнер


Кристина Агилера


Тина Канделаки


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду


Кайя Гербер


Настя Каменских


Нина Агдал


Анна Чиповская


Светлана Бондарчук


Вера Брежнева


Сиара


Ким Кардашьян


Синди Кроуфорд


Эмили Ратажковски


Екатерина Варнава


Наталья Давыдова


Кристина Асмус с дочерью


Юлия Снигирь


Ани Лорак


Клава Кока
Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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