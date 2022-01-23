Звездный Instagram: где и как зимуют звезды
Это простые смертные в январе вынуждены после праздников возвращаться на работу, у знаменитостей, как известно, свой график, и устроить себе внеплановые каникулы им никто не может запретить. Российские звезды, например, в январе традиционно продляют себе длинные новогодние праздники и улетают зимовать (кто на недельку, кто и на несколько месяцев) в теплые края — вот почему в эти дни может зарябить в глазах от ярких бикини в инстаграме. У моря нежатся Полина Гагарина, Светлана Лобода, Алеся Кафельникова, Пелагея, Виктория Шелягова и многие другие, но есть и те, кто отправился исследовать нетрадиционные маршруты: Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе с друзьями, супругами Расковаловыми и Ириной Вольской, изучают Аргентину — Богомолов кутается в пончо, а Собчак позирует у ледника.
На западном фронте тем временем без перемен: Бритни Спирс по-прежнему бомбит инстаграм своими селфи, Мадонна подбрасывает дровишки хейтерам, Меган Фокс и ее новоиспеченный жених борются за звание пары года — самые интересные снимки ищите в нашей подборке!