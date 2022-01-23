Звездный Instagram: где и как зимуют звезды

Вадим Карасев

Это простые смертные в январе вынуждены после праздников возвращаться на работу, у знаменитостей, как известно, свой график, и устроить себе внеплановые каникулы им никто не может запретить. Российские звезды, например, в январе традиционно продляют себе длинные новогодние праздники и улетают зимовать (кто на недельку, кто и на несколько месяцев) в теплые края — вот почему в эти дни может зарябить в глазах от ярких бикини в инстаграме. У моря нежатся Полина Гагарина, Светлана Лобода, Алеся Кафельникова, Пелагея, Виктория Шелягова и многие другие, но есть и те, кто отправился исследовать нетрадиционные маршруты: Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе с друзьями, супругами Расковаловыми и Ириной Вольской, изучают Аргентину — Богомолов кутается в пончо, а Собчак позирует у ледника.

На западном фронте тем временем без перемен: Бритни Спирс по-прежнему бомбит инстаграм своими селфи, Мадонна подбрасывает дровишки хейтерам, Меган Фокс и ее новоиспеченный жених борются за звание пары года — самые интересные снимки ищите в нашей подборке!





Алеся Кафельникова





Константин Богомолов и Ксения Собчак





Полина Гагарина





Ника Белоцерковская





Пелагея





Хайди Клум





Дженнифер Лопес





Бритни Спирс и Сэм Асгари





Наталья Водянова





Оксана Самойлова





Хлое Кардашьян





Рита Ора





Яна Рудковская





Анна Седокова





Кейт Хадсон





Елена Темникова





Дима Билан





Рианна





Элджей





Люк Эванс





Тимати с детьми





Виктория Шелягова





Светлана Лобода с детьми





Machine Gun Kelly и Меган Фокс





Надя Дорофеева





Сергей Лазарев





Алена Шишкова





Сальма Хайек





Кьяра Ферраньи с сыном





Артур Бабич и Анна Покров





Мария Шарапова





Рита Дакота с дочерью





Нюша





Эмбер Херд





Мадонна





Кендалл Дженнер





Кристина Агилера





Тина Канделаки





Джорджина Родригес и Криштиану Роналду





Кайя Гербер





Настя Каменских





Нина Агдал





Анна Чиповская





Светлана Бондарчук





Вера Брежнева





Сиара





Ким Кардашьян





Синди Кроуфорд





Эмили Ратажковски





Екатерина Варнава





Наталья Давыдова





Кристина Асмус с дочерью





Юлия Снигирь





Ани Лорак





Клава КокаСплетник