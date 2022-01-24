11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов

1. Рост численности населения или ухудшение состояния окружающей среды: 34% - 18 лауреатов.

2. Ядерная война: 23% - 12 лауреатов

3. Инфекционные заболевания или лекарственная устойчивость: 8% - 4 лауреата

4. Эгоизм, нечестность и потеря человечности: 8% - 4 лауреата

5. Дональд Трамп и невежественные лидеры: 6% - 3 лауреата

6. Искусственный интеллект: 4% - 2 лауреата

7. Неравенство: 4% - 2 лауреата

8. Фундаментализм или терроризм: 6 процентов - 3 лауреата

9. Незнание и искажение истины: 6% - 3 лауреата

10. Наркотики: 2% - 1 лауреат

11. Facebook: 2% - 1 лауреат

Группа из 50 лауреатов Нобелевской премии высказалась об 11 величайших угрозах человечеству. В ходе опроса лучшие умы высказали опасения, что ядерная война, экологическая катастрофа и даже Facebook представляют угрозу для нашего вида. Чуть более трети (34%) заявили, что рост численности населения или ухудшение состояния окружающей среды представляют собой самый серьезный риск апокалипсиса. Искусственный интеллект был выделен как риск, а еще эгоизм, неравенство, терроризм и даже Дональд Трамп. Facebook и наркотики также были названы серьезными угрозами. Один поптимистичный лауреат попытался всех успокоить и заявил: “Даже если мы уничтожим мир или вызовем массовое вымирание, которое сделает его непригодным для жизни, люди смогут выжить, улетев в космос, сделать человечество многопланетным видом". Мнение Нобелевских лауреатов о том, что может привести человечество к концу существования:В 2050 году численность населения Земли вырастет до 9,7 миллиарда человек, а в 2100 году-до 11,2 миллиарда. Между тем ученые ожидают, что изменение климата вызовет серьезную экологическую катастрофу.Если бы Россия и США вели войну с использованием атомного оружия, результаты были бы катастрофическими. Северная Корея также могла бы нанести какой-то ужасный ущерб, если бы она запустила ядерное оружие в своих соседей.Новая болезнь может появиться из ниоткуда и уничтожить человечество. Черная смерть, например, убила от 30 до 60 процентов населения Европы в XIV веке. Существует также вероятность того, что семейные заболевания станут устойчивыми к лечению.Если мы все перестанем заботиться о других людях или начнем рассматривать другие расы как недочеловеческие или низшие, это может привести к массовой смертности.Ученые не являются поклонниками Дональда Трампа, который известен тем, что ставит под сомнение существование изменения климата. Если популизм продолжит расти по всему миру, мы можем получить лидеров, которые не признают угрозы человечеству и в конечном итоге обрекают нас на мрачную судьбу.Роботы-убийцы и сверхумные машины могут однажды обернуться против своих создателей. Профессор Стивен Хокинг и Илон Маск являются двумя известными сторонниками этой теории.Разрыв между богатыми и бедными становится все больше. Если роботы начнут уничтожать рабочие места бедных людей, делая небольшую элиту чрезвычайно богатой, то хаос и война, вероятно, последуют.Вы можете подумать, что религия исчезла из общества, но попробуйте сказать это экстремистам, ведущим войну против каждого другого жителя мира. Если, допустим, ИГИЛ получит ядерную бомбу или биологическое оружие, его фанатики будут использовать их и убивать миллионы.Фейковые новости стали серьезной проблемой в интернете и используются для манипулирования людьми. Если мы не знаем, что истинно, а что ложно, наше общество вряд ли сможет существовать бесконечно.Наркотики становятся все сильнее и сильнее. Может ли супер-аддитивный наркотик будущего превратить нас всех в безмозглых зомби?Фирма Марка Цукерберга знает поистине шокирующее количество информации о своих пользователях. Что произойдет, если миллиардер решит перейти на темную сторону? Мы можем узнать, станут ли слухи о его желании стать президентом США реальностью? Нет.