11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
Сегодня, 22:10
Группа из 50 лауреатов Нобелевской премии высказалась об 11 величайших угрозах человечеству. В ходе опроса лучшие умы высказали опасения, что ядерная война, экологическая катастрофа и даже Facebook представляют угрозу для нашего вида. Чуть более трети (34%) заявили, что рост численности населения или ухудшение состояния окружающей среды представляют собой самый серьезный риск апокалипсиса. Искусственный интеллект был выделен как риск, а еще эгоизм, неравенство, терроризм и даже Дональд Трамп. Facebook и наркотики также были названы серьезными угрозами. Один поптимистичный лауреат попытался всех успокоить и заявил: “Даже если мы уничтожим мир или вызовем массовое вымирание, которое сделает его непригодным для жизни, люди смогут выжить, улетев в космос, сделать человечество многопланетным видом". Мнение Нобелевских лауреатов о том, что может привести человечество к концу существования:
1. Рост численности населения или ухудшение состояния окружающей среды: 34% - 18 лауреатов.В 2050 году численность населения Земли вырастет до 9,7 миллиарда человек, а в 2100 году-до 11,2 миллиарда. Между тем ученые ожидают, что изменение климата вызовет серьезную экологическую катастрофу.
2. Ядерная война: 23% - 12 лауреатовЕсли бы Россия и США вели войну с использованием атомного оружия, результаты были бы катастрофическими. Северная Корея также могла бы нанести какой-то ужасный ущерб, если бы она запустила ядерное оружие в своих соседей.
3. Инфекционные заболевания или лекарственная устойчивость: 8% - 4 лауреата
Новая болезнь может появиться из ниоткуда и уничтожить человечество. Черная смерть, например, убила от 30 до 60 процентов населения Европы в XIV веке. Существует также вероятность того, что семейные заболевания станут устойчивыми к лечению.
4. Эгоизм, нечестность и потеря человечности: 8% - 4 лауреатаЕсли мы все перестанем заботиться о других людях или начнем рассматривать другие расы как недочеловеческие или низшие, это может привести к массовой смертности.
5. Дональд Трамп и невежественные лидеры: 6% - 3 лауреата
Ученые не являются поклонниками Дональда Трампа, который известен тем, что ставит под сомнение существование изменения климата. Если популизм продолжит расти по всему миру, мы можем получить лидеров, которые не признают угрозы человечеству и в конечном итоге обрекают нас на мрачную судьбу.
6. Искусственный интеллект: 4% - 2 лауреатаРоботы-убийцы и сверхумные машины могут однажды обернуться против своих создателей. Профессор Стивен Хокинг и Илон Маск являются двумя известными сторонниками этой теории.
7. Неравенство: 4% - 2 лауреата
Разрыв между богатыми и бедными становится все больше. Если роботы начнут уничтожать рабочие места бедных людей, делая небольшую элиту чрезвычайно богатой, то хаос и война, вероятно, последуют.
8. Фундаментализм или терроризм: 6 процентов - 3 лауреатаВы можете подумать, что религия исчезла из общества, но попробуйте сказать это экстремистам, ведущим войну против каждого другого жителя мира. Если, допустим, ИГИЛ получит ядерную бомбу или биологическое оружие, его фанатики будут использовать их и убивать миллионы.
9. Незнание и искажение истины: 6% - 3 лауреата
Фейковые новости стали серьезной проблемой в интернете и используются для манипулирования людьми. Если мы не знаем, что истинно, а что ложно, наше общество вряд ли сможет существовать бесконечно.
10. Наркотики: 2% - 1 лауреатНаркотики становятся все сильнее и сильнее. Может ли супер-аддитивный наркотик будущего превратить нас всех в безмозглых зомби?
11. Facebook: 2% - 1 лауреат
Фирма Марка Цукерберга знает поистине шокирующее количество информации о своих пользователях. Что произойдет, если миллиардер решит перейти на темную сторону? Мы можем узнать, станут ли слухи о его желании стать президентом США реальностью? Нет.
По материалам: womanadvice