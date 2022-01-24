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15 забавных фотографий, которые доказывают, что в метро можно встретить что угодно и кого угодно

15 забавных фотографий, которые доказывают, что в метро можно встретить что угодно и кого угодно

Кажется, что ежедневные поездки в метро ничем не отличаются одна от другой. Всё та же толпа людей, быстро пролетающие поезда, битком набитые вагоны. Но в этом транспортном подземелье можно встретить кого угодно и что угодно. Мы собрали для вас подборку фотографий интересных и необычных обитателей метро, которых повстречали там другие пассажиры.

Нужно жить в блеске

Нарисуй меня, как одну из твоих француженок

Плечи для котиков

Пушистые попутчики всегда вызывают у остальных пассажиров бурю эмоций и делают поездку милее и позитивнее. У нас есть об этом пост.

Человек-паук

Во что он играет?

Что это за супергерой?

Крольчиха из «Зверополиса» едет домой с работы

Российский Железный человек

Мы помним, чем закончилась сцена с Джокером в метро

Путешествие с домашними животными

Суперсоник

На пути к Мегазорду

Скрученная девушка

Странная у вас собачка…

Леопард

Если вам нравятся забавные фотографии из действительности, загляните и в эту статью. В ней собраны снимки, которые отлично иллюстрируют, как проходит обычный день в России.


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По материалам: Юмор

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