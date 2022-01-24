15 забавных фотографий, которые доказывают, что в метро можно встретить что угодно и кого угодно
Сегодня, 15:50
Кажется, что ежедневные поездки в метро ничем не отличаются одна от другой. Всё та же толпа людей, быстро пролетающие поезда, битком набитые вагоны. Но в этом транспортном подземелье можно встретить кого угодно и что угодно. Мы собрали для вас подборку фотографий интересных и необычных обитателей метро, которых повстречали там другие пассажиры.
Нужно жить в блеске
Нарисуй меня, как одну из твоих француженок
Плечи для котиков
Пушистые попутчики всегда вызывают у остальных пассажиров бурю эмоций и делают поездку милее и позитивнее. У нас есть об этом пост.
Человек-паук
Во что он играет?
Что это за супергерой?
Крольчиха из «Зверополиса» едет домой с работы
Российский Железный человек
Мы помним, чем закончилась сцена с Джокером в метро
Путешествие с домашними животными
Суперсоник
На пути к Мегазорду
Скрученная девушка
Странная у вас собачка…
Леопард
Если вам нравятся забавные фотографии из действительности, загляните и в эту статью. В ней собраны снимки, которые отлично иллюстрируют, как проходит обычный день в России.
По материалам: Юмор