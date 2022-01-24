6 забавных комиксов о том, что было бы, если бы в мультиках Диснея была полиция

Вы когда-нибудь задумывались, что чего-то не хватает диснеевским мультфильмам? Возможно, современного правосудия? Иллюстратор Пол Уэстовер не просто об этом подумал, но и решил показать это в виде забавных комиксов. Получилось довольно весело: от расследования убийства Муфасы в «Короле Льве» до ареста принца Филиппа из «Спящей красавицы».

1. "Спящая красавица"

2. "Красавица и Чудовище"

3. "Золушка"

4. "Пиноккио"

5. "Рапунцель: Запутанная история"

6. "Король Лев"

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