6 забавных комиксов о том, что было бы, если бы в мультиках Диснея была полиция
Сегодня, 17:50
Вы когда-нибудь задумывались, что чего-то не хватает диснеевским мультфильмам? Возможно, современного правосудия? Иллюстратор Пол Уэстовер не просто об этом подумал, но и решил показать это в виде забавных комиксов. Получилось довольно весело: от расследования убийства Муфасы в «Короле Льве» до ареста принца Филиппа из «Спящей красавицы».
1. "Спящая красавица"
2. "Красавица и Чудовище"
3. "Золушка"
4. "Пиноккио"
5. "Рапунцель: Запутанная история"
6. "Король Лев"
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По материалам: Юмор