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Александр Овечкин повеселился с сыновьями на батутах (видео)

Александр Овечкин повеселился с сыновьями на батутах (видео)
Жена хоккеиста Александра Овечкина запечатлела его во время развлечений с сыновьями. Звезда НХЛ Александр Овечкин и младшая дочка актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская счастливы в браке более пяти лет. За это время они дважды стали родителями: у них есть трехлетний первенец Сережа и годовалый сынок Илья.
Александр Овечкин с сыновьями Все свое свободное от хоккея время Овечкин посвящает жене и детям. В минувшие выходные они вместе отправились в парк развлечений и повеселились на батутах.

Шубская запечатлела трогательное общение отца с малышами. Сначала Овечкин понежничал с младшим Ильей, затем не смог удержаться, чтобы не пообнимать Сережу. Общение отца с сыновьями мама показала в своем микроблоге — вот уж поистине отрада для маминых глаз!
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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