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Алена Хмельницкая объяснила, почему рожала дочерей в Европе

Алена Хмельницкая объяснила, почему рожала дочерей в Европе
51-летняя актриса Алена Хмельницкая поделилась откровениями о своих дочерях в эфире программы «Секрет на миллион». Алена Хмельницкая родила  двоих дочерей в браке с Тиграном Кеосаяном. Старшей Александре – уже 27 лет, а Ксении — всего12.  Когда актриса забеременела в первый раз, она даже не задумывалась о том, где рожать. «Я не рожала в России. На тот момент у меня родители работали в Стокгольме, в Королевском театре оперы и балета. Если бы они у меня работали в Норильске в этот момент, я бы полетела в Норильск. Я хотела к маме. Я хотела рожать там. Ну, и плюс Швеция», — призналась Алена.
Алена Хмельницкая с дочерьми Во второй раз актриса рожала за границей уже по другой причине. «В Москве я ходила обследоваться в клинику, которая была наполовину французской. Там был замечательный доктор Алан Ребуйа, он очень хорошо говорил по-русски. Он жил между Москвой и Ниццей. Когда мы поняли, что рожать мне придется летом, то это было очень логично», — пояснила Хмельницкая. Именно поэтому в конце второй беременности Алена с мужем и дочерью поехали отдыхать в Ниццу, где она родила вторую дочку. Хмельницкая и Кеосаян развелись в 2014 году после 21 года совместной жизни, но по словам актрисы, шли к этому последние 10 лет. Тигран оставил дом Алене и дочерям, хотя Хмельницкая готова была поделить совместно нажитое имущество. «Мы даже это не обсуждали абсолютно. На самом деле я была готова ко всему, готова была продать и разделить, но не было вопросов. Дом остался, плюс мы определили сумму, которую Тигран выплачивает на детей», — рассказала актриса. Хмельницкая сумела подружиться с новой избранницей режиссера Маргаритой Симоньян. «Они нашли друг друга», — считает актриса.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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