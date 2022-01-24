Армения завила о готовности подписать соглашение о мире с Азербайджаном

22:12 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, которая проходит в понедельник в онлайн-формате, заявил о готовности выработать в процессе переговоров и подписать мирный договор с Азербайджаном.

«Много говорится о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Да, он должен быть подписан, но прежде этот документ должен быть оформлен, а это вопрос и результат переговоров. Армения готова к этим переговорам, и об этом мы неоднократно заявляли. Цель переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта, мандат которого у сопредседателей Минской группы, — это подписание мирного договора», — цитирует ТАСС его заявление.

Пашинян сообщил о передаче Баку предложений по повышению безопасности на общей границе. По его словам, Ереван не выдвигает предварительных условий для начала ее демаркации и призывает азербайджанскую сторону выполнять ранее достигнутые договоренности.

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Конфликт между Баку и Ереваном разгорелся в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Об очередном обострении ситуации в Нагорном Карабахе стало известно утром 27 сентября 2020 года. В ноябре президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о полном прекращении всех военных действий в Карабахе, а также о введении в регион российского миротворческого контингента. С тех пор там действует режим прекращения огня, Армения и Азербайджан остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешёл под контроль Баку.

На основе достигнутых договорённостей стороны обменялись пленными и телами погибших. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

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