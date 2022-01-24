Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Армения завила о готовности подписать соглашение о мире с Азербайджаном

Армения завила о готовности подписать соглашение о мире с Азербайджаном

Армения завила о готовности подписать соглашение о мире с Азербайджаном

22:12  Автор: Жанна Звягина


Источник: ТАСС



Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции, которая проходит в понедельник в онлайн-формате, заявил о готовности выработать в процессе переговоров и подписать мирный договор с Азербайджаном. 

«Много говорится о подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Да, он должен быть подписан, но прежде этот документ должен быть оформлен, а это вопрос и результат переговоров. Армения готова к этим переговорам, и об этом мы неоднократно заявляли. Цель переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта, мандат которого у сопредседателей Минской группы, — это подписание мирного договора», — цитирует ТАСС его заявление.

Пашинян сообщил о передаче Баку предложений по повышению безопасности на общей границе. По его словам, Ереван не выдвигает предварительных условий для начала ее демаркации и призывает азербайджанскую сторону выполнять ранее достигнутые договоренности.

Путин приветствует предстоящую встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе


Конфликт между Баку и Ереваном разгорелся в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Об очередном обострении ситуации в Нагорном Карабахе стало известно утром 27 сентября 2020 года. В ноябре президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о полном прекращении всех военных действий в Карабахе, а также о введении в регион российского миротворческого контингента. С тех пор там действует режим прекращения огня, Армения и Азербайджан остановились на занятых позициях, затем ряд районов перешёл под контроль Баку.

На основе достигнутых договорённостей стороны обменялись пленными и телами погибших. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.



#Армения #война


129
# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
Третий за месяц одиночный майнер добыл блок биткоина
Третий за месяц одиночный майнер добыл блок биткоина
СМИ: в Китае отклонили заявки на связанные с метавселенными товарные знаки
СМИ: в Китае отклонили заявки на связанные с метавселенными товарные
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения «ИжТрэвел.18»
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения
Лена Перминова поделилась пикантными кадрами с 8-месячным сыном
Лена Перминова поделилась пикантными кадрами с 8-месячным сыном
Михаил Полицеймако рассказал страшную историю о коронавирусе
Михаил Полицеймако рассказал страшную историю о коронавирусе
Слух: Еще одна франшиза Xbox получит сборник вроде Halo Master Chief Collection
Слух: Еще одна франшиза Xbox получит сборник вроде Halo Master Chief
Появились детали эксклюзива Xbox студии Obsidian от Джоша Сойера
Появились детали эксклюзива Xbox студии Obsidian от Джоша Сойера
Бывшая советница американского президента Рейгана Сюзанна Масси стала гражданкой России
Бывшая советница американского президента Рейгана Сюзанна Масси стала
The Washington Post: поставки Xbox Series X | S в Россию могут прекратиться
The Washington Post: поставки Xbox Series X | S в Россию могут
Elden Ring «ушла на золото», больше переносов игры не будет
Elden Ring «ушла на золото», больше переносов игры не будет
Биржа LAToken обвинила «недовольного сотрудника» во взломе Twitter-аккаунта
Биржа LAToken обвинила «недовольного сотрудника» во взломе

Топ на сегодня

Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Итоги недели: цена биткоина упала до $34 000, а ЦБ РФ предложил запретить обращение и майнинг криптовалют
Итоги недели: цена биткоина упала до $34 000, а ЦБ РФ предложил
Никас Сафронов регулярно делает прививки, чтобы встретиться с королем
Никас Сафронов регулярно делает прививки, чтобы встретиться с королем
Елена Малышева случайно встретилась в ресторане с Мясников его семьей
Елена Малышева случайно встретилась в ресторане с Мясников его семьей
Через сутки завершится крупная распродажа игр для Xbox по обратной совместимости
Через сутки завершится крупная распродажа игр для Xbox по обратной

Еще по теме

Армения может вернуть Азербайджану части территорий
Совет ЕС решил начать переговоры об общей авиационной зоне с Арменией
Алиев и Пашинян провели встречу тет-а-тет в Мюнхене
Пашинян высказался о российском нейтралитете