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Бастрыкин поручил разобраться с нападениями бездомных собак в ряде регионов

Бастрыкин поручил разобраться с нападениями бездомных собак в ряде регионов

10:45  Автор: Варвара Комарова



Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных следственных управлений детально разобраться в случаях нападения бродячих собак и доложить о проводимых проверочных мероприятиях, сообщает пресс-служба СК.

Ранее в Сахалинской области было возбуждено уголовное дело о халатности после нападения бродячих собак на детей в пгт. Шахтёрск. Также расследуется дело по сообщению о нападении животных на ребёнка возле здания администрации МО «Городской округ Ногликский», в результате которого мальчик получил телесные повреждения.

На Сахалине бродячие собаки напали на детей


Руководителю следственного управления по Сахалинской области поручено представить доклад о проводимых следственных действиях; и. о. руководителя следственного управления по Кемеровской области — доложить о проверке по публикациям СМИ о стае бродячих собак на улицах Кемерова. Как указали в СК, в этих материалах говорится, что службы по отлову животных ненадлежащим образом выполняют свои обязанности.

Кроме того, следователи проводят проверки по сообщениям СМИ о нападениях на детей в Биробиджане Еврейской автономной области и в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа Камчатского края.


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На прошлой неделе в Забайкальском крае после нападения бездомных животных погибла семилетняя девочка. Губернатор региона Александр Осипов впоследствии заявил, что будет добиваться изменений в федеральный закон об отлове таких животных. Глава СК РФ поручил руководителю регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо ввести ответственность для чиновников, которые отвечают за ситуацию с бездомными животными на местах, подчеркнув, что уничтожение зверей — не выход из ситуации.



#происшествия


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По материалам: pnp.ru

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