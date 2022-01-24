Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Биржа LAToken обвинила «недовольного сотрудника» во взломе Twitter-аккаунта

Биржа LAToken обвинила «недовольного сотрудника» во взломе Twitter-аккаунта

Биржа LAToken обвинила «недовольного сотрудника» во взломе Twitter-аккаунта


В аккаунте криптовалютной биржи LAToken в Twitter появились утверждения, что проект является мошенническим. Представители платформы сообщили, что учетную запись скомпрометировал "недовольный сотрудник".


https://twitter.com/latokens/status/1485522650327826432

В сообщении в Twitter говорится, что LAToken продвигает мошеннические IEO, обманывает клиентов и сотрудников:


"Держитесь подальше от LAToken. Они обманули сотни, а возможно, и тысячи людей, оставив их без криптовалют, или они просто некомпетентны". 


Взломавший учетную запись сослался на страницу с отзывами на биржу на платформе Trust Pilot. При этом сама площадка предупредила о выявлении ряда поддельных отзывов.


Также взломщик назвал лжецом СЕО LAToken Валентина Преображенского. 


Помимо этого, скомпрометированным оказался Twitter-аккаунт децентрализованной биржи LADEX от LAToken. 


https://twitter.com/latokens/status/1485532609975394304

В ответ на обвинения компания заявила, что за компрометацией учетных записей стоит недовольный сотрудник, а сама платформа полностью безопасна. LAToken сообщила, что уже связалась с Twitter и намерена подать в суд на взломщика.


Напомним, в 2020 году злоумышленники взломали Twitter-аккаунты CEO Binance Чанпэна Чжао, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Илона Маска и многие другие страницы известных людей и разместили сообщения о фейковой раздаче биткоинов.

# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

The Washington Post: поставки Xbox Series X | S в Россию могут прекратиться
The Washington Post: поставки Xbox Series X | S в Россию могут
Elden Ring «ушла на золото», больше переносов игры не будет
Elden Ring «ушла на золото», больше переносов игры не будет
Биржа LAToken обвинила «недовольного сотрудника» во взломе Twitter-аккаунта
Биржа LAToken обвинила «недовольного сотрудника» во взломе
Квентин Тарантино продал первый NFT из коллекции за $1,1 млн
Квентин Тарантино продал первый NFT из коллекции за $1,1 млн
Ценность российского госдолга обрушилась до минимума за 6 лет
Ценность российского госдолга обрушилась до минимума за 6 лет
6 забавных комиксов о том, что было бы, если бы в мультиках Диснея была полиция
6 забавных комиксов о том, что было бы, если бы в мультиках Диснея
Продюсер Дани Милохина рассказал о нем и его заработках
Продюсер Дани Милохина рассказал о нем и его заработках
Дарья Повереннова показала себя в естественном виде
Дарья Повереннова показала себя в естественном виде
Мужчина нашел в доме тайную комнату под полом, спустился и сделал там кинотеатр
Мужчина нашел в доме тайную комнату под полом, спустился и сделал там
Год культурного наследия народов России отметят в Бийском государственном колледже
Год культурного наследия народов России отметят в Бийском
Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
15 забавных фотографий, которые доказывают, что в метро можно встретить что угодно и кого угодно
15 забавных фотографий, которые доказывают, что в метро можно

Топ на сегодня

Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Итоги недели: цена биткоина упала до $34 000, а ЦБ РФ предложил запретить обращение и майнинг криптовалют
Итоги недели: цена биткоина упала до $34 000, а ЦБ РФ предложил
Звездный Instagram: где и как зимуют звезды
Звездный Instagram: где и как зимуют звезды
Оскар Кучера показал, как изменился после новогодних застолий
Оскар Кучера показал, как изменился после новогодних застолий
Никас Сафронов регулярно делает прививки, чтобы встретиться с королем
Никас Сафронов регулярно делает прививки, чтобы встретиться с королем

Еще по теме

Аккаунт Трампа в Twitter отключили на несколько минут
Трампа заблокировали на Twitter по ошибке
Аккаунт Дональда Трампа в Твиттере был заблокирован по ошибке
Трамп попросил временно вернуть ему учётную запись в Twitter до решения суда