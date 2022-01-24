Биржа LAToken обвинила «недовольного сотрудника» во взломе Twitter-аккаунта

В аккаунте криптовалютной биржи LAToken в Twitter появились утверждения, что проект является мошенническим. Представители платформы сообщили, что учетную запись скомпрометировал "недовольный сотрудник".

https://twitter.com/latokens/status/1485522650327826432

В сообщении в Twitter говорится, что LAToken продвигает мошеннические IEO, обманывает клиентов и сотрудников:

"Держитесь подальше от LAToken. Они обманули сотни, а возможно, и тысячи людей, оставив их без криптовалют, или они просто некомпетентны".

Взломавший учетную запись сослался на страницу с отзывами на биржу на платформе Trust Pilot. При этом сама площадка предупредила о выявлении ряда поддельных отзывов.

Также взломщик назвал лжецом СЕО LAToken Валентина Преображенского.

Помимо этого, скомпрометированным оказался Twitter-аккаунт децентрализованной биржи LADEX от LAToken.

https://twitter.com/latokens/status/1485532609975394304

В ответ на обвинения компания заявила, что за компрометацией учетных записей стоит недовольный сотрудник, а сама платформа полностью безопасна. LAToken сообщила, что уже связалась с Twitter и намерена подать в суд на взломщика.

Напомним, в 2020 году злоумышленники взломали Twitter-аккаунты CEO Binance Чанпэна Чжао, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Илона Маска и многие другие страницы известных людей и разместили сообщения о фейковой раздаче биткоинов.