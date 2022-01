Биткоин завершил худшую за восемь месяцев неделю

В воскресенье, 23 января, цена биткоина стабилизировалась после недели, ставшей для актива худшей за восемь месяцев. На момент написания первая криптовалюта торгуется выше отметки $35 300.

Часовой график BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

За последние семь дней цена биткоина снизилась на 18,1%, за месяц — на 30,6%, согласно CoinGecko. Индекс страха и жадности опустился до отметки 13, свидетельствуя о панических настроениях среди участников рынка.

Данные: alternative.me.

В пятницу, 21 января, котировки первой криптовалюты в моменте опускались ниже $37 700, в субботу — до $34 000. За флагманом последовали все активы из топ-10 по капитализации.

Глава по институциональным исследованиям биржи Coinbase Дэвид Дуонг, на отчет которого ссылается CoinDesk, считает, что трейдеры могут вкладывать в цену опасения по поводу возможности резкого ужесточения денежной политики ФРС в течение следующих месяцев.

«Одним из бычьих драйверов для криптовалют на протяжении двух последних лет был избыток связанных с пандемией мер фискального и денежного стимулирования во всем мире, и большая их часть скоро сойдет на нет», — отметил Дуонг.

Некоторые участники сообщества иронизируют по поводу сложившейся ситуации в соцсетях. Один из пользователей Reddit заметил, что график BTC сформировал модель, напоминающую уши покемона Пикачу.

На фоне коррекции первой криптовалюты правительство Сальвадора приобрело 410 BTC на $15 млн. Средняя цена покупки составила $36 585. С учетом последней инвестиции на балансе государственного фонда Сальвадора находится 1651 BTC.

Позже президент страны Найиб Букеле сменил аватар в Twitter, наложив на свое фото кепку и бейдж McDonald’s. Его идею поддержал глава MicroStrategy Майкл Сэйлор.

May apply for night shift at @TheRealTahinis to stack more sats. #NewProfilePic pic.twitter.com/ZrirLojvrq