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Биткоин завершил худшую за восемь месяцев неделю

Биткоин завершил худшую за восемь месяцев неделю


В воскресенье, 23 января, цена биткоина стабилизировалась после недели, ставшей для актива худшей за восемь месяцев. На момент написания первая криптовалюта торгуется выше отметки $35 300.


Часовой график BTC/USD биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

За последние семь дней цена биткоина снизилась на 18,1%, за месяц — на 30,6%, согласно CoinGecko. Индекс страха и жадности опустился до отметки 13, свидетельствуя о панических настроениях среди участников рынка.


Данные: alternative.me.

В пятницу, 21 января, котировки первой криптовалюты в моменте опускались ниже $37 700, в субботу — до $34 000. За флагманом последовали все активы из топ-10 по капитализации.


Глава по институциональным исследованиям биржи Coinbase Дэвид Дуонг, на отчет которого ссылается CoinDesk, считает, что трейдеры могут вкладывать в цену опасения по поводу возможности резкого ужесточения денежной политики ФРС в течение следующих месяцев.


«Одним из бычьих драйверов для криптовалют на протяжении двух последних лет был избыток связанных с пандемией мер фискального и денежного стимулирования во всем мире, и большая их часть скоро сойдет на нет», — отметил Дуонг.


Некоторые участники сообщества иронизируют по поводу сложившейся ситуации в соцсетях. Один из пользователей Reddit заметил, что график BTC сформировал модель, напоминающую уши покемона Пикачу.



На фоне коррекции первой криптовалюты правительство Сальвадора приобрело 410 BTC на $15 млн. Средняя цена покупки составила $36 585. С учетом последней инвестиции на балансе государственного фонда Сальвадора находится 1651 BTC.


Позже президент страны Найиб Букеле сменил аватар в Twitter, наложив на свое фото кепку и бейдж McDonald’s. Его идею поддержал глава MicroStrategy Майкл Сэйлор.



«Устроюсь на ночную смену в Tahinis, чтобы накопить больше сатоши», — написал Сэйлор.


Напомним, 23 января котировки MicroStrategy упали до годового минимума на фоне опубликованного письма SEC и снижения цены биткоина.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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