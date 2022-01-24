BlackRock запустит ETF на базе индекса блокчейн- и криптокомпаний

Входящий в состав международной инвестиционной компании BlackRock провайдер биржевых фондов iShares подал заявку в SEC на запуск ETF на базе индекса NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Index.

Согласно документу, в состав Blockchain and tech ETF войдут компании, связанные с майнингом, его инфраструктурой и торговлей цифровыми активами. Также в нем будут представлены акции компаний из сферы блокчейна и производителей чипов.

Структура не станет владеть напрямую криптовалютами или их производными.

«NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Index представляет собой взвешенный по рыночной капитализации индекс акций с поправкой на их долю в свободном обращении. Он повторяет динамику ценных бумаг американских и зарубежных компаний, которые участвуют в разработке, инновациях и использовании блокчейна и криптотехнологий», — говорится в заявлении.

Напомним, в ноябре BlackRock исключила запуск собственного крипто-ЕTF в ближайшее время.

Ранее глава инвесткомпании сообщил о минимальном интересе клиентов к цифровым активам.



