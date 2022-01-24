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Бывшая советница американского президента Рейгана Сюзанна Масси стала гражданкой России

Бывшая советница американского президента Рейгана Сюзанна Масси стала гражданкой России

Сюзанна Масси получила гражданство России для писательской работы – она автор семи книг, пять из них – о России.

Следующая, восьмая книга, также будет посвящена нашей стране. Российский паспорт экс-сотруднице Госдепартамента США вручил помощник президента РФ Юрий Ушаков.


Ранее в интервью RT Масси рассказывала, что рада получить российский паспорт, несмотря на то что она гражданка США и Швейцарии.

Сюзанна Масси Юрий Ушаков
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По материалам: uposters.ru

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