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Бывший зампред ЦБ РФ указал на позитивный эффект запрета биткоина

Бывший зампред ЦБ РФ указал на позитивный эффект запрета биткоина


Жесткие меры Банка России в отношении криптовалют позволят предотвратить потери экономики, а не вызовут отток капитала. Об этом со ссылкой на заявление генерального директора кредитно-рейтингового агентства АКРА, экс-зампреда ЦБ Михаила Сухова пишет «РИА Новости».


По его словам, регулятор действует своевременно и основывается на основных аспектах негативного воздействия цифровых валют.


«Совершенно точно предложенные ЦБ меры вызовут не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в страну. При эффективном надзоре за операциями финансовых институтов риски злоупотреблений — при контроле за введенными запретами — можно минимизировать», — подчеркнул Сухов.


Он заключил, что публичное использование криптовалют пока не практикуется, поэтому жесткие меры могут позволить предотвратить потери экономики и бюджета.


Напомним, 20 января ЦБ РФ предложил ввести запрет на выпуск, обращение и обмен криптовалют, а также организацию подобных операций на территории России. Регулятор заявил, что эти цифровые активы (включая стейблкоины) претендуют на замену фиатных денег, но используются в первую очередь в нелегальной деятельности.


https://forklog.com/bank-rossii-predlozhil-zapretit-obrashhenie-i-majning-kriptovalyut-v-rf/

Позднее инициативу регулятора раскритиковал создатель Telegram Павел Дуров, а эксперты назвали ее "шагом в сторону безнадежного отставания страны".


Не поддержали позицию Банка России также в правительстве, Госдуме и силовых ведомствах. Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев уверен, что майнинговые предприятия можно сохранить, если они будут действовать под жестким контролем со стороны регулирующих органов.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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