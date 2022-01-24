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ЦБ Южной Кореи завершил первый этап технического тестирования CBDC

ЦБ Южной Кореи завершил первый этап технического тестирования CBDC


Банк Кореи успешно завершил пилотное тестирование выпуска и распространения цифровой валюты (CBDC), сообщает The Korea Herald со ссылкой на учреждение.


Закончившиеся в декабре 2021 года испытания стали первой фазой двухэтапной программы. Вторую часть тестов центробанк планирует завершить в июне. 


Затем регулятор начнет обсуждение фактического запуска и коммерциализации актива. В это время ЦБ расширит масштаб тестов с привлечением финансовых учреждений.


Первый этап состоял в проверке базовых функций цифровой валюты, включая создание, выпуск и распространение в облачной виртуальной среде.


В ходе второй фазы на основе полученных результатов центробанк изучит технологию, необходимую для фактического использования актива — онлайн-платежей, оплаты в автономной среде, трансграничных переводов и торговли.


В отчете Банк Кореи выразил обеспокоенность побочными эффектами, с которыми столкнется мировой финансовый рынок при полноценном запуске суверенных цифровых валют. Регулятор полагает, что его денежно-кредитная политика потеряет в своем влиянии, в то же время снизится роль коммерческих банков.


Регулятор считает, что на полноценный запуск цифровой валюты основным мировым экономикам понадобится "длительное время" и не все из них адаптируют CBDC.


"Центральные банки в крупнейших экономиках придерживаются позиции, что цифровые валюты заменят наличные деньги, а не сбережения в банках", — говорится в отчете.


В Банке Кореи добавили, что рассматривают "множественные меры", призванные минимизировать негативное влияние CBDC на финансовую стабильность.


https://forklog.com/chto-takoe-tsifrovaya-valyuta-tsentrobankov-cbdc/

Напомним, к технической фазе тестирования CBDC центробанк перешел в августе 2021 года. Его партнером стала Ground X — дочерняя структура технологического гиганта Kakao.


В ходе предыдущих стадий Банк Кореи изучил юридические аспекты выпуска цифровой валюты. О старте программы тестов CBDC регулятор объявил в апреле 2020 года.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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