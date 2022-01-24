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Ценность российского госдолга обрушилась до минимума за 6 лет

Ценность российского госдолга обрушилась до минимума за 6 лет

Ценовой индекс российских государственных облигаций (RGBI) обновил минимальные значения за шесть лет – он составляет 127,8 пунктов, как в феврале 2016-го.

Согласно данным Yahoo! Finance, падение началось 5 января со 136 пунктов. 20 января индекс краткосрочно поднимался до 130,5 пунктов, но затем продолжил снижаться.


Не лучшие времена переживает и рубль – за один американский доллар просят уже 79 руб. Подобный курс фиксировался меньше двух лет назад, в марте 2020-го.

Как сообщал Ruposters, международные резервы России недавно обновили исторический максимум, достигнув $638,2 млрд.

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По материалам: uposters.ru

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