Через сутки завершится крупная распродажа игр для Xbox по обратной совместимости





Сейчас в Microsoft Store проходит крупная распродажа игр по обратной совместимости, которая совмещена с еженедельной распродажей. Больше 130 игр и DLC предлагаются со скидками в рамках этой распродажи. Среди них много хитовых проектов, полюбившихся игрокам. Если вы хотели что-то приобрести, стоит с этим поспешить — распродажа продлится до 25 января.

Напомним, следующие игры и DLC по обратной совместимости доступны в рамках распродажи:

Стоимость в рублях указана по курсу: $1 = 76.9 руб.Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)Red Dead Redemption$16.991307 руб.$5.60431 руб.67%skate.$10.49807 руб.$4.1315 руб.61%Tom Clancy’s Splinter Cell Double Agent$8.39645 руб.$3.3254 руб.61%Max Payne$14.991153 руб.$8.9684 руб.41%TimeSplitters 2$9.99768 руб.$2.4185 руб.76%Aliens vs Predator$9.79753 руб.$2.44188 руб.75%Assassin’s Creed® ИЗГОЙ$42.493267 руб.$16.991307 руб.60%ASURA’S WRATH$12.99999 руб.$2.59199 руб.80%Battlefield 3™$16.991307 руб.$4.24326 руб.75%BINARY DOMAIN$8.39645 руб.$5.03387 руб.40%BioShock$10.49807 руб.$4.19322 руб.60%BioShock 2$9.79753 руб.$3.91301 руб.60%Minerva’s Den$6.99538 руб.$3.4261 руб.51%BioShock Infinite$21.491653 руб.$6.44495 руб.70%Borderlands$9.79753 руб.$3.9300 руб.60%Borderlands 2$21.491653 руб.$8.59661 руб.60%Bound by Flame$6.99538 руб.$1.3100 руб.81%Brothers in Arms: Hell’s Highway$6.99538 руб.$2.7208 руб.61%Bully: Scholarship Edition$9.79753 руб.$3.9300 руб.60%Burnout Revenge$9.79753 руб.$4.89376 руб.50%CAC: НАБОР «ВСЕ В 1»$13.991076 руб.$2.7208 руб.81%Sid Meier’s Civilization Revolution$16.991307 руб.$4.24326 руб.75%Conan$9.79753 руб.$2.4185 руб.75%Crazy Taxi$5.59430 руб.$1.3100 руб.77%Dark Void$13.991076 руб.$2.79215 руб.80%The Darkness$10.49807 руб.$2.09161 руб.80%The Darkness II$16.991307 руб.$3.39261 руб.80%DEAD RISING 2: CASE WEST$5.59430 руб.$1.185 руб.80%DEAD RISING 2: CASE ZERO$2.79215 руб.$0.538 руб.82%Dead Space™$10.49807 руб.$4.19322 руб.60%DEUS EX: HUMAN REVOLUTION$8.39645 руб.$1.2596 руб.85%Duke Nukem Forever$10.49807 руб.$2.09161 руб.80%Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara$8.39645 руб.$1.6123 руб.81%Escape Dead Island$9.79753 руб.$1.46112 руб.85%Fable Anniversary$21.491653 руб.$5.37413 руб.75%Fable II$9.79753 руб.$4.89376 руб.50%Fable III$9.79753 руб.$4.89376 руб.50%Far Cry® 2$6.99538 руб.$2.79215 руб.60%Far Cry 3: ЧУМОВОЙ НАБОР ДОПОЛНЕНИЙ$5.59430 руб.$2.2169 руб.61%FIGHT NIGHT CHAMPION$21.491653 руб.$5.37413 руб.75%Frontlines:Fuel of War$8.39645 руб.$2.09161 руб.75%Full Spectrum Warrior$8.39645 руб.$2.0154 руб.76%Gears of War$10.99845 руб.$7.3561 руб.34%Gears of War 2$10.99845 руб.$7.36566 руб.33%Gears of War 3$10.99845 руб.$7.36566 руб.33%Gears of War: Judgment$10.99845 руб.$7.36566 руб.33%Grand Theft Auto IV$16.991307 руб.$5.94457 руб.65%Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2$6.99538 руб.$2.79215 руб.60%Tom Clancy’s Ghost Recon Future Soldier$6.99538 руб.$2.79215 руб.60%GUNVALKYRIE$9.99768 руб.$5.9454 руб.41%Injustice — видеоигра$16.991307 руб.$5.60431 руб.67%JUJU$8.39645 руб.$2.0154 руб.76%Just Cause$6.99538 руб.$1.077 руб.86%Just Cause 2$8.39645 руб.$1.2596 руб.85%KILLER IS DEAD$9.79753 руб.$1.46112 руб.85%Lara Croft and the Guardian of Light$8.39645 руб.$1.67128 руб.80%LEGO Batman$9.79753 руб.$3.9300 руб.60%LEGO® Batman™ 2$9.79753 руб.$4.40338 руб.55%Lost Planet 2$10.49807 руб.$2.09161 руб.80%Lost Planet 3$12.99999 руб.$2.59199 руб.80%Manhunt$14.991153 руб.$8.9684 руб.41%Max Payne 2: The Fall of Max Payne$14.991153 руб.$8.9684 руб.41%Max Payne 3$19.991537 руб.$8.99691 руб.55%Midnight Club: Los Angeles Complete$8.39645 руб.$5.62432 руб.33%Midway Arcade Origins$9.79753 руб.$2.4185 руб.75%MINI NINJAS™$9.51731 руб.$1.4108 руб.85%Winterbottom$5.59430 руб.$1.185 руб.80%MX vs. ATV Alive$29.492268 руб.$7.37567 руб.75%MX vs ATV Reflex$16.991307 руб.$4.24326 руб.75%MX vs. ATV: Untamed$8.39645 руб.$2.0154 руб.76%NiGHTS into dreams…$5.59430 руб.$1.6123 руб.71%Oddworld: Munch’s Oddysee$6.99538 руб.$1.7131 руб.76%Outland$5.59430 руб.$1.6123 руб.71%Panzer Elite Action: Fields of Glory$6.99538 руб.$1.7131 руб.76%P4A$8.39645 руб.$2.76212 руб.67%Port Royale 3$9.79753 руб.$2.44188 руб.75%Quantum Conundrum$6.99538 руб.$1.0480 руб.85%Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2$6.99538 руб.$2.79215 руб.60%Rayman 3 HD$5.59430 руб.$1.67128 руб.70%Rayman® Origins$8.39645 руб.$2.7208 руб.68%RAW — Realms of Ancient War$5.09391 руб.$1.5115 руб.71%Red Dead Revolver$14.991153 руб.$8.9684 руб.41%Red Faction II$8.39645 руб.$1.292 руб.86%Red Faction: Armageddon$16.991307 руб.$2.54195 руб.85%RESIDENT EVIL CODE: Veronica X$9.79753 руб.$1.9146 руб.81%Risen$13.991076 руб.$6.9531 руб.51%Risen 2™: Dark Waters$9.79753 руб.$2.44188 руб.75%Rock of Ages$9.79753 руб.$2.9223 руб.70%Rockstar Table Tennis$8.39645 руб.$3.3254 руб.61%Sacred 2 Fallen Angel$16.991307 руб.$4.24326 руб.75%Saints Row$6.99538 руб.$1.0480 руб.85%Saints Row 2$6.99538 руб.$1.0480 руб.85%Saints Row IV$21.491653 руб.$3.22248 руб.85%Saints Row: Gat Out of Hell$8.39645 руб.$1.2596 руб.85%Saints Row®: The Third™$8.39645 руб.$1.2596 руб.85%Scarygirl$5.59430 руб.$0.8364 руб.85%Sega Vintage Collection: Golden Axe$5.59430 руб.$1.6123 руб.71%SINE MORA™$6.99538 руб.$1.7131 руб.76%Skate 3$16.991307 руб.$4.24326 руб.75%Sonic & All-Stars Racing Transformed$9.79753 руб.$2.44188 руб.75%Sonic Generations$9.79753 руб.$2.44188 руб.75%SONIC UNLEASHED$8.39645 руб.$2.51193 руб.70%Spec Ops: The Line$23.991845 руб.$4.79368 руб.80%Sphinx and the Cursed Mummy$8.39645 руб.$2.0154 руб.76%SpongeBob: Truth-Sq.$16.991307 руб.$8.4646 руб.51%Supreme Commander 2$8.39645 руб.$2.09161 руб.75%The Bureau$12.99999 руб.$1.94149 руб.85%The First Templar$8.39645 руб.$2.51193 руб.70%TimeSplitters Future Perfect$9.99768 руб.$2.4185 руб.76%Tomb Raider: Anniv.$9.79753 руб.$1.4108 руб.86%Tomb Raider:Legend$9.79753 руб.$1.46112 руб.85%Tomb Raider Underworld$9.79753 руб.$1.46112 руб.85%Tropico 4$6.99538 руб.$1.74134 руб.75%Ultra SFIV$8.39645 руб.$1.6123 руб.81%Virtua Fighter 5 Final Showdown$8.39645 руб.$2.76212 руб.67%XCOM®: Enemy Within$23.991845 руб.$4.7361 руб.80%

Кроме того, сейчас игру F.E.A.R. 3 для Xbox можно получить за $0,99. Это не акция в рамках распродажи, а временная проблема в Microsoft Store.