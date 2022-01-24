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Дарья Повереннова показала себя в естественном виде

Дарья Повереннова показала себя в естественном виде
49-летняя актриса Дарья Повереннова призналась, что устала от косметики, и на отдыхе предпочитает ей не пользоваться. Дарья Повереннова старается держать себя в форме. Артистка занимается спортом, а также следит за питанием, стараясь есть только здоровую пищу. Она отказалась от никотина и перестала пить кофе, от которого у звезды появлялись сильные отеки на лице. Сегодня Дарья опубликовала фото без фильтров и макияжа. В своем возрасте актриса выглядит свежо и молодо.
Дарья Повереннова На данный момент актриса проводит отпуск с мужем Андреем Шароновым в одном из Подмосковных отелей. Там она отдыхает и наслаждается пейзажами зимнего леса. По словам артистки, ей приходится носить косметические средства каждый день из-за работы, а во время выходных она может себе позволить не краситься.
Дарья Повереннова «Всё же есть своё очарование и романтика в зиме и отсутствии макияжа. Согласны?
Я делаю макияж практически каждый день, в связи с работой и встречами. И как же клёво забыть о нём на пару-тройку дней! И, кстати, читать ваши комменты, что без макияжа тоже вполне можно выставлять фото. А не только красиво-постановочные», —призналась артистка в Instagram. К слову, некоторые люди не верят в то, что Повереннова так прекрасно сохранилась из-за хорошей генетики и занятий спортом. В комментариях под публикациями актрисы подписчики подозревали, что Дарья прибегала к помощи пластического хирурга. Однако артистка отрицает данные домыслы. «Мое лицо в 49 лет — это работа моя и косметолога. Конечно, я хочу исправить недостатки кожи и иметь четкий овал лица. И поверьте, это достигается не только при помощи хирурга. (Во всяком случае, пока)», — ответила на критику звезда. При этом Повереннова отметила, она не относится к пластике негативно и допускает возможность, что в будущем обратится к хирургам ради улучшения внешности. Примечательно, Дарья не раз заявляла, что вовсе не стесняется своего возраста. Артистка продолжает демонстрировать фигуру в бикини и выставлять забавные видеоролики, где может позволить себе подурачиться.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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