Для машинистов хотят отменить аттестацию по транспортной безопасности
01:07 Автор: Мария Соколова
Законопроект: № 1179165-7
Аттестацию водителей и машинистов по транспортной безопасности предложили заменить на инструктаж. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.
Изменения в законодательство разработаны правительством. Авторы отметили, что персонал автомобильного и городского наземного электрического транспорта, как правило, состоит из одного водителя, а локомотивная бригада электрички — из машиниста и его помощника. В экипаже транспортных средств внутреннего водного и морского транспорта и небольших рыболовных судов не более трёх человек. В кабмине считают избыточной мерой проведение для них полной аттестации по транспортной безопасности.
Минтруд предложил сосредоточить усилия на профобучении россиян до 35 лет
Законопроект предусматривает замену аттестации инструктажем и проверкой знаний и умений. Инструктаж будет проводить ответственный за транспортную безопасность в конкретной компании.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.
#транспорт #безопасность