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Для машинистов хотят отменить аттестацию по транспортной безопасности

Для машинистов хотят отменить аттестацию по транспортной безопасности

01:07  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1179165-7



Аттестацию водителей и машинистов по транспортной безопасности предложили заменить на инструктаж. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Изменения в законодательство разработаны правительством. Авторы отметили, что персонал автомобильного и городского наземного электрического транспорта, как правило, состоит из одного водителя, а локомотивная бригада электрички — из машиниста и его помощника. В экипаже транспортных средств внутреннего водного и морского транспорта и небольших рыболовных судов не более трёх человек. В кабмине считают избыточной мерой проведение для них полной аттестации по транспортной безопасности.

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Законопроект предусматривает замену аттестации инструктажем и проверкой знаний и умений. Инструктаж будет проводить ответственный за транспортную безопасность в конкретной компании.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#транспорт #безопасность


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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