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Екатерина Скулкина поразила своей худобой на фото из бани

Екатерина Скулкина поразила своей худобой на фото из бани
Звезда шоу «Comedy Woman», 45-летняя актриса и телеведущая Екатерина Скулкина показала, как выглядит в бане. Екатерина Скулкина долгое время боролась с лишним весом. Наконец, ей это удалось! В общей сложности артистка избавилась от 17 кг веса, порадовав своим преображением фанатов. Многие думали, что Екатерина использовала для похудения специальные таблетки, которые диетологи считают опасными для здоровья, или даже делала операцию по уменьшению желудка. Сама же Екатерина не скрывала, что феноменально похудеть ей помог спорт. Скулкина тренировала по несколько раз в неделю, чтобы обрести фигуру мечты. Однако с тех пор артистка никак не может остановиться и продолжает худеть. Подобные стремления стали волновать фанатов, которые когда-то полюбили Скулкину в размере plus-size, но тем не менее, радовались ее преображениям. Звезда снялась в бане. Она надела забавную банную шапочку с надписью «Царица». Объемный головной убор еще больше подчеркнул худощавость Екатерины.
Екатерина Скулкина «В который день паришься, в тот день не старишься.»🧡 Есть у меня тут любители бани? Какие веники у вас в топе? Скрабы? В снег ныряете ?☺️», - обратилась Скулкина к поклонникам. «Худая, хватит!😂», «Екатерина! Вас не узнать, какая Вы хорошенькая !», «Отлично , выглядите🔥», «Катя, как вы сильно похудели, поделитесь секретом?», «Вы даже в бане Красивая 🤩», «Красавица👏👏👏», « Отличный лук 👏», «Самая красивая Женщина на русском ТВ. Класс-продолжайте в том же духе, Екатерина👍»- пишут поклонники в комментариях.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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