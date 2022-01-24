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Elden Ring «ушла на золото», больше переносов игры не будет

Elden Ring «ушла на золото», больше переносов игры не будет


Игра Elden Ring точно выйдет 25 февраля 2022 года, что сегодня было подтверждено разработчиками. Проект «ушел на золото», о чем создатели игры объявили в ролике на Taipei Game Show 2022. Как отмечают разработчики, теперь волноваться поклонникам не о чем — переносов больше не будет:

Разработка игры проходит хорошо. Изначально Elden Ring планировалась к релизу в январе этого года, но ее выход был перенесен на февраль. Будьте уверены, игра выйдет 25 февраля. Мастер-версия уже отправлена в печать, и сейчас команда работает над патчем первого дня, чтобы все в игре было хорошо [на старте].

Ниже можно посмотреть ролик, в рамках которого разработчики и сообщили, что Elden Ring «ушла на золото». В самом видео демонстрируется геймплей проекта, при этом есть сцены, которые ранее не показывались в официальных презентациях.

Напомним, что выходит Elden Ring на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.

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По материалам: newxboxone

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