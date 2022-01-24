Elden Ring «ушла на золото», больше переносов игры не будет





Игра Elden Ring точно выйдет 25 февраля 2022 года, что сегодня было подтверждено разработчиками. Проект «ушел на золото», о чем создатели игры объявили в ролике на Taipei Game Show 2022. Как отмечают разработчики, теперь волноваться поклонникам не о чем — переносов больше не будет:

Разработка игры проходит хорошо. Изначально Elden Ring планировалась к релизу в январе этого года, но ее выход был перенесен на февраль. Будьте уверены, игра выйдет 25 февраля. Мастер-версия уже отправлена в печать, и сейчас команда работает над патчем первого дня, чтобы все в игре было хорошо [на старте].

Ниже можно посмотреть ролик, в рамках которого разработчики и сообщили, что Elden Ring «ушла на золото». В самом видео демонстрируется геймплей проекта, при этом есть сцены, которые ранее не показывались в официальных презентациях.

Напомним, что выходит Elden Ring на Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах.