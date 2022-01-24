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Елена Борщева поделилась фото с мамой и детьми

Елена Борщева поделилась фото с мамой и детьми
Артистка Елена Борщева показала редкий семейный снимок поклонникам.   Звезда КВН и шоу Comedy Woman запечатлелась со своей 89-летней бабушкой Дорилой, которая живет в Панаме, а также с дочками Мартой и Умой. Немногие знают, что псевдоним артистки Елена Хульевна Санта-Мария Герра, по сути, должен быть ее настоящим именем. Ее папу зовут Хулио Санта-Мария Герра, он гражданин Панамы, с мамой знаменитости познакомился, когда оба учились в РУДН. Пара рассталась, мама Елены вернулась в Нальчик беременной, а ее возлюбленный улетел на родину. О том, кто ее отец, Борщева узнала лишь в 10 лет, а встретилась с ним впервые уже взрослой в 2010-х в Нидерландах, где Хулио Санта-Мария Герра защищал докторскую.
Елена Борщева с семьей  Гладя на обнародованное фото бабушки, становится очевидно, от кого Елена Борщева унаследовала свою экзотическую внешность. «Боже! Одно лицо!», «Как вы похожи все с ней», «Очень сильные гены у бабушки, поэтому все такие красивые», «Вы похожи на бабушку», «Похожи все», — комментируют наперебой фото  почитатели Борщевой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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