Гаррета Хедлунда задержали в нетрезвом виде после расставания с Эммой Робертс

Вадим Карасев

Актер Гаррет Хедлунд арестован за появление в общественном месте в состоянии сильного алкогольного опьянения. Инцидент произошел вскоре после расставания Гаррета с Эммой Робертс — всего через год после рождения их сына. По данным портала TMZ, актера задержали и доставили в полицейский участок, выписав штраф 2 тыс. долларов.

Проблемы с законом у Гаррета уже не в первый раз. В 2020 году его уже арестовывали, и тоже из-за злоупотребления алкоголем: актер сел за руль в нетрезвом виде. Его освободили под залог до судебного заседания. После суда Хедлунд решил бороться с зависимостью и отправился на лечение.

Роман Гаррета и Эммы начался в 2019 году. Ради Хедлунда актриса разорвала помолвку с актером Эваном Питерсом, с которым встречалась около семи лет.





Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд

В конце 2020 года Эмма и Гаррет стали родителями: на свет появился их сын Родос. Однако несколько дней назад стало известно, что актеры приняли решение расстаться. Еще до рождения ребенка ходили слухи, что отношения пары стали напряженными. Как сообщают инсайдеры People, расстались они несколько недель назад.





Эмма Робертс с сыном

Незадолго до объявления о разрыве Гаррет представил свой дебютный сингл. "Прощаясь с тобой, я признался, что тоже люблю тебя. Я знаю, ты это услышала", — поет актер в своей песне. Подписчики прокомментировали первый трек Хедлунда в его инстаграме, который он завел шесть дней назад. По мнению поклонников, в песне актер поделился своими переживаниями после расставания.

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