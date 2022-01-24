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Год культурного наследия народов России отметят в Бийском государственном колледже

Год культурного наследия народов России отметят в Бийском государственном колледже

В Бийском государственном колледже пройдет серия мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Алтайского края.

Студенты примут участие в Межрегиональном форуме профессиональных организаций по вопросам патриотического воспитания молодежи «Пою мое Отечество», праздничных мероприятиях «Гуляй, Масленица!» и «Хоровод дружбы», конкурсе «Студент года – 2022», инфодайвинге «Культура и быт коренных народов Алтая», а также в различных ярмарках, тематических выставках, лекциях, мастер-классах, концертах творческих коллективов.

2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Год проводится в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны.

# Общество

По материалам: edu.ru

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