Гороскоп Павла Глобы на неделю с 24 по 30 января 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — самый известный астролог России и СНГ. Его прогноз на грядущую неделю поможет вам прожить её максимально продуктивно. Старайтесь следовать рекомендациям эксперта, чтобы стать лучше и успешнее в любой сфере.

Январь подходит к концу, что означает наличие еще одного зимнего месяца. Мы почти на финишной прямой, которая обещает быть благоприятной. Осталось лишь узнать, каково настроение светил сейчас. Спасибо порталу Woman’s day за предоставленную информацию о мнении эксперта касательно предстоящей недели.

Овен

Овнам стоит быть осторожнее 24, 29 и 30 января. В эти дни энергетика ночных светил окажется не самой благоприятной для общения с людьми. Нужно будет опасаться манипуляторов и энергетических вампиров. Важно научиться защищаться от таких людей. В работе лучше действовать самостоятельно, особенно занимаясь поисками новых источников дохода. Для поиска любви время не самое лучшее, а вот проведению совместного времени с любимым человеком ночные светила более чем благоволят. Важно показать второй половинке, что она не одна.

Телец

Некоторые проблемы могут ожидать Тельцов в любовной сфере. Это произойдет из-за того, что вторая половинка захочет внимания, но многим Тельцам придется решать рабочие неурядицы, посвящая работа много времени. Возможны ссоры на пустом месте. Важно научиться восстанавливаться после них, чтобы не терять продуктивности и эффективности в работе и делах. Успехи в работе, к сожалению, потребуют вложения сил и времени. Трудолюбивым Тельцам улыбнется удача, но для достижения новых высот придется попотеть — это уж точно.

Близнецы

Лучше недели для любовных приключений попросту нет. Можно отправляться в совместные путешествия со второй половинкой, либо искать любовь на просторах интернета, знакомиться на улице, на работе. Очень важно научиться распознавать людей, которые лишают удачи. Их тоже может притянуть магнит обаяния Близнецов, но с ними взаимодействие будет деструктивным. Что касается работы, то практически любой ее тип будет эффективным. Если будет возможность сменить обстановку или поправиться в командировку, стоит воспользоваться ею.

Рак

Финансовая сфера жизни станет для Раков очень важной, но помощи от звезд в этом направлении ожидать не стоит, особенно 28 и 29 января. Чтобы восполнить недостаток фортуна, можно будет воспользоваться тремя надежными способами привлечения денег и удачи в финансовой сфере. Павел Глоба настоятельно советует Ракам следить за здоровьем и бороться с вредными привычками. В любовной сфере возможны неприятные ситуации, всплеск негативных эмоций. В отношениях нужно искать возможности для сглаживания любых противоречий.

Лев

Наступает идеальное время для преодоления препятствий и саморазвития. На первое место выходит саморазвитие, так что можно взять на вооружение советы по работе над собой. В работе и бизнесе возможен некоторый застой. В любви тоже не все будет гладко — соглашаться с партнером будет сложнее. Возможны сильные ссоры. Астролог советует воспринимать этот период как проверку отношений на прочность. Те Львы, которые не смогут находить компромиссы, будут иметь огромные проблемы. Есть вероятность того, что они останутся одни.

Дева

У Дев возможны вспышки негатива и грусти, особенно в дни диссонанса ночных светил — 27 и 28 января. В такие минут желательно помнить о силе улыбки, ведь улыбаться полезно даже когда вам грустно. В любовной сфере все пойдут наперекосяк, поэтому лучше не начинать отношений и стараться как можно больше времени заниматься собой, своим здоровьем и делами. Что касается работы, то тут Павел Глоба отмечает, что лучше попридержать свои идеи и мысли. Не нужно ничем делиться с коллегами и начальством, потому что они не смогут оценить порыв Дев по достоинству.

Весы

Весам на этой неделе можно смело уходить с головой в любовь. Это идеальное время для новых знакомств и романтики. Не нужно сдерживать свои эмоции. Можно признаваться в любви. Также можно заниматься духовными практиками — например, медитацией на создание успешного будущего, либо чтением молитв. Большие успехи ждут Весов в творческой сфере. Можно будет делиться своими идеями, открывать новый бизнес, заниматься поисками увлечений. Астролог рекомендует быть осторожнее, занимаясь спортом. Физическое переутомление опасно.

Скорпион

Это отличное время для покупок, в том числе и самых крупных. Например, Скорпионы могут попробовать вложиться в недвижимость, купить новый дом для себя и своей семьи. Можно менять валюту, покупать подарки своим близким. Большое значение нужно уделять здоровью. Укрепляющие симоронские ритуалы будут очень кстати, особенно 25 и 26 января — в самые трудные дни недели. Большое внимание стоит уделить родителям, друзьям. Дома можно заняться ремонтом, избавлением от старых и ненужных вещей. Это освободит Скорпионов от страхов и негатива.

Стрелец

Это прекрасное время для деловых переговоров, знакомств, заключения сделок. 27 и 28 числа астролог советует Стрельцам быть осторожнее в общении, так как люди могут резко стать негативными и полными обиды, отрицательных эмоций, сомнение и страхов. Если получится так, что Стрельцов заразят всем этим, им стоит воспользоваться пятью эффективными техниками очищения. В работе полезными будут командировки. Стрельцам жизненно необходимо оставаться в динамике и пытаться действовать активно. Даже на выходных лучше заняться чем-то простым и не напрягающим.

Козерог

Это отличное время для расширения бизнеса. Вложения средств в новые знания и опыт. В любовной сфере этим людям придется проявлять больше активности. Не исключено, что придется потратить много денег в попытках произвести впечатление на противоположный пол. Любовь и работа потребуют много энергии, но Козероги относятся к числу самых выносливых и стойких Знаков Зодиака, поэтому они без труда смогут принять все трудности и трансформировать неудачи в полезный опыт. К счастью, вероятность этих самых неудач будет довольно мала.

Водолей

Неделя для Водолеев начнется с крайне благоприятной ноты. Водолеям суждено пережить мощный творческий и энергетический всплеск. Они будут самыми харизматичными людьми недели. Ночные светила помогут избавиться от переживаний и сомнений. Чтобы поскорее начать новую жизнь, Водолеям стоит обратить внимание на десять действий, которые приведут их к счастью. Все события текущей недели станут основой для чего-то очень хорошего в обозримом будущем. Звезды хотят, чтобы Водолеи быть в тонусе и не боялись перемен.

Рыбы

В финансовом направлении Рыб ожидают трудности, но их легко можно будет обойти стороной — для этого просто стоит перестать принимать важные решения. В целом людям этого Знака астролог рекомендует почаще обращать внимание на тайные знаки и вещие сны. Также нужно помнить о хороших приметах, предвещающих счастье. Вселенная на стороне Рыб, так что эти люди могут жить с предвкушением чего-то хорошего. В любви и в целом в сфере общения лучше взять передышку и стать наблюдателями. Если представится возможность начать отношения, лучше пока повременить.