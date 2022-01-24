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Игорь Верник признался, что шоу разрушило дружбу с братом

Игорь Верник признался, что шоу разрушило дружбу с братом
Актер и ведущий Игорь Верник вместе с братом принял участие в шоу «Две звезды».   В новом выпуске шоу «Две звезды. Отцы и дети» братья Верники доказали, что не похожи они не только внешне. Оценивая выступления участников, Игорь и Вадим постоянно полемизировали. В качестве судей на шоу «Две звезды. Отцы и дети» выступили братья Верники. И это придало программе особой остроты, потому что их мнения почти ни в чем не совпадали. Игорь был расположен скорее к небольшому завышению оценок, а вот Вадим старался оставаться объективным. Замечания он делал крайне аккуратно, при этом баллы не стеснялся снижать. В конце концов, Игорь не выдержал: «Проект делает опасную вещь — до него мы с братом были близки, а сейчас все больше отдаляемся».
Игорь Верник Абсолютный восторг у жюри и зрителей в студии вызвало выступление Елизаветы и Сергея Трофимовых. Они исполнили песню рок-артиста Анатолия Крупного «Я остаюсь». Но переанжировали композицию под себя, добавив мелодики. За рокерские треки взялась и Варвара с сыном Ярославом. Они исполнили трек группы «Сплин» «Мое сердце». Парочка тоже переиначила оригинал на свой лад. Но критики судей избежать не удалось, Валерий Сюткин даже снизил на балл свою оценку. А вот Олег и Родион Газмановы решили не экспериментировать и спели свою же песню «Танцуй, пока молодой». Жюри упрекнули Олега, мол, что его харизмой и голосом практически не слышно сына. А актриса Аглая Шиловская и вовсе заявила: «Хочу защитить Родю, с Олегом работать непросто, даже если ты его сын». Пока бессменными лидерами остаются Трофимовы, а Наташе Королевой с сыном Архипом так и не удается подняться в таблице с последнего места. Каждый раз в их номерах находят значительные изъяны.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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