Игрокам в Halo Infinite не компенсируют потерянный опыт из-за проблем с серверами





Проблемы в Halo Infinite не ограничиваются высокой стоимостью «косметики», что студия 343 Industries пытается решить. В игре есть и другие проблемы, в частности, связанные с работой серверов.

Разработчики одному из пользователей Reddit недавно подтвердили, что он не получит свои бонусы, которые были потеряны из-за отключения серверов. Как пишет игрок, студии 343 Industries «все равно» на полную потерю двойного опыта «во время отключения сервера несколько дней назад».



Студия 343 Industries сообщила игроку, что ничем не может ему помочь:

Хотя у нас нет возможности дать или заменить бонусы XP, которые вы потеряли во время сбоя сервера, мы хотим сообщить вам, что доступ к серверам Halo Infinite теперь восстановлен. Если у вас по-прежнему возникают проблемы с входом в матчи, перезапустите игру и повторите попытку.

Напомним, что Halo Infinite доступна условно-бесплатно.