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Инсайдер считает, что режим Portal из Battlefield 2042 станет условно-бесплатным

Инсайдер считает, что режим Portal из Battlefield 2042 станет условно-бесплатным


Известный игровой инсайдер Том Хендерсон, который в Twitter в последние месяцы активно обсуждает новый Battlefield 2042 и сообщает различную информацию о нем, опубликовал новое видео. В нем Хендерсон рассказал кое-что из того, что публиковал уже в соцсетях ранее. В частности, он в очередной раз отметил, что у DICE и EA большие проблемы с Battlefield 2042, и они не понимают, в какую сторону двигаться с развитием проекта, поскольку игроки его активно покидают.

По словам Тома Хендерсона, наиболее вероятный сценарий развития — выход в релиз отдельной условно-бесплатной версии игры. Сам Хендерсон отмечает, что пока у него нет информации о том, как планирует EA это провернуть, но, вероятнее всего, условно-бесплатным станет режим Portal из Battlefield 2042. Напомним, что в режиме Portal в Battlefield 2042 игроки смогут создавать свои собственные сражения, используя оружие, карты, классы и другие компоненты прошлых игр серии Battlefield. Другой возможный вариант — релиз отдельного клиента игры с новым режимом, приближенным к Battle Royale.


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Ожидается, что на следующей неделе станут известны результаты продаж Battlefield 2042 из финансового отчета EA за минувший квартал. А на вторую половину февраля разработчики игры запланировали выход обновления с новой таблицей очков.

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По материалам: newxboxone

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