Из-за Бари Алибасова из дома престарелых выгнали Шукшину

Бывшую жену продюсера Бари Алибасова в спешном порядке отправили домой. На днях дочь актрисы поместила Федосееву-Шукшину в пансионат для пожилых людей. Однако, уже сегодня Лидия Николаевна покинула место оздоровления — всему виной разгоревшийся скандал. Недавно публику шокировало известие о том, что Федосеева-Шукшина находится в доме престарелых, куда ее отправила старшая дочь Ольга. Именно в этом пансионате последние полгода проживал Леонид Куравлев. Несмотря на заверения близких, мол, Лидия Николаевна сама изъявила желание пройти в «Идиллии» ряд процедур, бывший муж Бари Алибасов и его сын намеревались чуть ли не вызволять ее оттуда силой.Бари Алибасов с бывшей женой Адвокат Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник призналась, что сегодня актриса в спешке покинула место оздоровления. «Закончила все свои процедуры, возвращается сегодня к себе на улицу Бочкова, чтобы избежать дальнейших инсинуаций, благодаря которым ее выставляют в таком не всегда приглядном свете», — поделилась юрист. Ранее сын Бари всполошил общественность громкими высказываниями о том, что артистке требуется помощь. Он даже предлагал необычный план ее спасения. По теории Алибасова-младшего, если бы он женился на Лидии Николаевне, то стал бы ее официальным опекуном. Получив свободу в правах, она смогла бы самостоятельно выбирать, где ей жить. В то же время родные Шукшиной не понимают, почему тот бросался столь неоднозначными высказываниями, ведь они отправили ее в пансионат исключительно для восстановления здоровья.