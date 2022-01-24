Эван Рэйчел Вуд рассказала, что Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее на съемках клипа

Вадим Карасев

Эван Рэйчел Вуд рассказала, как Мэрилин Мэнсон (настоящее имя — Брайан Уорнер. — Прим. ред.) изнасиловал ее и заснял это на камеру. Инцидент произошел во время съемок клипа Heart-Shaped Glasses в 2007 году, в которых актриса принимала участие.

В тот момент пара состояла в отношениях. Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон были вместе три года, в 2010 году пара даже заключила помолвку, которую затем расторгла.





Откровения актрисы вошли в документальный фильм Phoenix Rising, показ которого состоялся на фестивале Sundance. Так, Эван Рэйчел рассказала, что, соглашаясь на съемки в клипе, она знала, что ей нужно будет имитировать секс с Мэнсоном. Однако во время съемок, по словам актрисы, секс оказался настоящим.

Мы обсуждали, что нужно будет изобразить на камеру, что мы занимается сексом. Однако во время съемки он вошел в меня на самом деле. Я не давала согласия на это,

— рассказывает Эван Рэйчел.

По словам актрисы, это стало неожиданностью не только для нее, но и для всей съемочной группы.

Я чувствовала себя ужасно, мне было очень стыдно. Всей команде было неловко, они не знали, что им делать,

— отмечает она.





Эван Рэйчел Вуд

Актриса призналась, что это был первый раз, когда она пострадала от насилия со стороны музыканта.

Эван Рэйчел Вуд не раз рассказывала в интервью о пережитом домашнем насилии. В феврале прошлого года в инстаграме актриса публично обвинила бывшего бойфренда в абьюзе: актриса призналась, что музыкант "промыл ей мозги", когда ей не было еще 18 лет, манипулировал и постоянно издевался над ней.

Откровения дорого обошлись актрисе. После признаний она пожаловалась, что стала получать угрозы от поклонников Мэнсона и была вынуждена переехать.

В физическом и психологическом насилии Мэнсона обвинили и другие женщины: так, модель Эшли Морган Смитлайн и актриса Эсме Бьянко заявили, что музыкант избивал их, резал ножом и насиловал в спящем и бессознательном состоянии. Мэнсон через своего представителя все обвинения в свой адрес опроверг. Иск против артиста также был отклонен.





Мэрилин МэнсонСплетник