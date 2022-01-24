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Эван Рэйчел Вуд рассказала, что Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее на съемках клипа

Эван Рэйчел Вуд рассказала, что Мэрилин Мэнсон изнасиловал ее на съемках клипа

Эван Рэйчел Вуд рассказала, как Мэрилин Мэнсон (настоящее имя — Брайан Уорнер. — Прим. ред.) изнасиловал ее и заснял это на камеру. Инцидент произошел во время съемок клипа Heart-Shaped Glasses в 2007 году, в которых актриса принимала участие.

В тот момент пара состояла в отношениях. Эван Рэйчел Вуд и Мэрилин Мэнсон были вместе три года, в 2010 году пара даже заключила помолвку, которую затем расторгла.


Откровения актрисы вошли в документальный фильм Phoenix Rising, показ которого состоялся на фестивале Sundance. Так, Эван Рэйчел рассказала, что, соглашаясь на съемки в клипе, она знала, что ей нужно будет имитировать секс с Мэнсоном. Однако во время съемок, по словам актрисы, секс оказался настоящим.

Мы обсуждали, что нужно будет изобразить на камеру, что мы занимается сексом. Однако во время съемки он вошел в меня на самом деле. Я не давала согласия на это,

— рассказывает Эван Рэйчел.

По словам актрисы, это стало неожиданностью не только для нее, но и для всей съемочной группы.

Я чувствовала себя ужасно, мне было очень стыдно. Всей команде было неловко, они не знали, что им делать,

— отмечает она.


Эван Рэйчел Вуд

Актриса призналась, что это был первый раз, когда она пострадала от насилия со стороны музыканта.

Эван Рэйчел Вуд не раз рассказывала в интервью о пережитом домашнем насилии. В феврале прошлого года в инстаграме актриса публично обвинила бывшего бойфренда в абьюзе: актриса призналась, что музыкант "промыл ей мозги", когда ей не было еще 18 лет, манипулировал и постоянно издевался над ней.

Откровения дорого обошлись актрисе. После признаний она пожаловалась, что стала получать угрозы от поклонников Мэнсона и была вынуждена переехать.

В физическом и психологическом насилии Мэнсона обвинили и другие женщины: так, модель Эшли Морган Смитлайн и актриса Эсме Бьянко заявили, что музыкант избивал их, резал ножом и насиловал в спящем и бессознательном состоянии. Мэнсон через своего представителя все обвинения в свой адрес опроверг. Иск против артиста также был отклонен.


Мэрилин Мэнсон
Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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