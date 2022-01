JPMorgan закрыл личные счета основателя Uniswap

Финансовый холдинг JPMorgan без уведомления и объяснения причин закрыл счета основателя децентрализованной биржи Uniswap Хейдена Адамса.

🤡 This week @jpmorgan @Chase closed my bank accounts with no notice or explanation 🧑‍💻 I know many individuals and companies who have been similarly targeted simply for working in the crypto industry 🚀 Thanks for making it a personal

Адамс сообщил, что его случай стал далеко не первым среди работников криптоиндустрии.

Экс-комиссар CFTC Брайан Квинтенц пояснил, что согласно типовому договору, банк вправе не раскрывать основания для прекращения отношений. Он предположил, что действия JPMorgan можно трактовать как негласную установку ФРС или OCC по блокировке представителям криптоиндустрии доступа к традиционной банковской системе.

Likely a shadow de-banking of crypto by @federalreserve or @USOCC bank examiners, with direction from the top. If the examiner told a bank that a certain customer is too risky and the bank ended that relationship, the bank is contractually prevented from telling that customer why