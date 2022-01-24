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JPMorgan закрыл личные счета основателя Uniswap

JPMorgan закрыл личные счета основателя Uniswap


Финансовый холдинг JPMorgan без уведомления и объяснения причин закрыл счета основателя децентрализованной биржи Uniswap Хейдена Адамса.  



Адамс сообщил, что его случай стал далеко не первым среди работников криптоиндустрии.


Экс-комиссар CFTC Брайан Квинтенц пояснил, что согласно типовому договору, банк вправе не раскрывать основания для прекращения отношений. Он предположил, что действия JPMorgan можно трактовать как негласную установку ФРС или OCC по блокировке представителям криптоиндустрии доступа к традиционной банковской системе.



Напомним, в мае 2021 года стартовал «межведомственный спринт» с участием ФРС, FDIC и OCC, который продолжится в 2022 году. Результатом этих усилий станет определение зон ответственности каждого регулятора и выстраивание механизма сотрудничества.


В декабре ОСС пообещало в 2022 году представить дополнительные рекомендации касательно интеграции криптовалют в продуктовые линейки банков.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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