"Капризная дива": инсайдеры рассказали о концерте Адель и назвали работу с ней и ее командой "настоящим кошмаром"

Вадим Карасев

Сотрудники комплекса Caesars Palace, где должен был пройти концерт Адель, обвинили ее в капризном поведении и заявили, что работать с ней и ее командой было "настоящим кошмаром".

Речь идет об уже отмененном шоу певицы Weekends With Adele. По словам инсайдеров, оно было отменено из-за капризов звезды. Так, журналист из Лас-Вегаса Скотт Робен сообщил Daily Mail, что у Адель были огромные требования к аппаратуре и "комплекс дивы", который она не хотела "выключать".

В заведении огромный экран, очень высокотехнологичный, однако команда Адель настаивала на совершенно новой системе с экраном, который на несколько дюймов больше установленного,

— заявил журналист, добавив, что доставить новую аппаратуру вовремя оказалось невозможно из-за перебоев с поставками. Якобы Адель знала об этих проблемах и о том, что шоу окажется под угрозой, и все равно настояла на новом оборудовании. И, как следствие, концерт пришлось отменить.





Сотрудники Caesars Palace, по словам инсайдера, и вовсе назвали работу с ней "сущим кошмаром".

Сама Адель публично не комментировала эти обвинения, пока она лишь извинилась в инстаграме перед фанатами за отмененное шоу.

Мне так жаль, но мое шоу не готово. Мы сделали все возможное, чтобы все было отлично, но нас подвели задержки в поставках и коронавирус. Я ужасно расстроена, мне так жаль, что это случилось в самый последний момент,

— говорит Адель в видео со слезами на глазах.

Многие фанаты к этим извинениям отнеслись скептически: люди негодуют, ведь на концерт кому-то пришлось ехать из других стран и они уже потратились на отели и перелеты. Новые обвинения в адрес Адель лишь подлили масла в огонь.

Сплетник