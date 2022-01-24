Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Компания Крепком.ру предлагает своим клиентам огромный ассортимент крепежных и такелажных изделий по самым низким ценам от производителя. Отныне клиентам также доступны качественные ручные инструменты и метизная продукция.
Надежный и проверенный партнер
Интернет-магазин Крепком.ру осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 12 лет. За такой существенный срок компания смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами. На официальном сайте компании https://krepcom.ru каждый найдет необходимые крепежные элементы, ручной инструмент или метизную продукцию в широком ассортименте.
Положительный опыт работы с Крепком Ру
Каждый клиент, который решил приобрести крепежную продукцию в Крепком.ру, получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить следующие положительные моменты:
- Поистине огромный опыт в торговле крепежных элементов всех видов.
- Возможность приобрести продукцию по выгодной цене крупным или мелким оптом, а также в разницу.
- Оперативная скорость доставки купленной продукции по указанному адресу, непосредственно на место проведения строительных работ, либо склад заказчика.
- Широкий ассортимент крепежных элементов насчитывает более 50 тысяч наименований.
- Профессиональный строительный инструмент и простые элементы для осуществления ремонта в домашних условиях – все это можно найти на одном сайте.
- Только качественная продукция от известных во всем мире брендов.
- Действенная помощь при выборе крепежа, строительного инструмента или расходников. Опытные консультанты помогут выбрать все необходимое и точно рассчитают количество.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Все необходимые или существующие крепежные элементы можно выбрать в одном интернет-магазине.
- Всегда актуальные и аргументированные цены на всю линейку продукции.
- Высокое качество предлагаемой продукции.
Компания Крепком.Ру
Контактная информация
- Телефон по оптовой и розничной продаже: +7-812-748-26-26
- Электронная почта: [email protected]
Магазин, склад в Санкт-Петербурге
- Адрес: Манчестерская д.2, угол Энгельса, 37
- Станция метро: «Удельная»
- Контактный номер телефона: +7-931-252-37-33
- График работы: Понедельник-пятница 09:00-20:00, Суббота-воскресенье 10:00-19:00.