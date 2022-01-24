Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий

Вадим Карасев

Компания Крепком.ру предлагает своим клиентам огромный ассортимент крепежных и такелажных изделий по самым низким ценам от производителя. Отныне клиентам также доступны качественные ручные инструменты и метизная продукция.

Надежный и проверенный партнер

Интернет-магазин Крепком.ру осуществляет свою профессиональную деятельность уже более 12 лет. За такой существенный срок компания смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами. На официальном сайте компании https://krepcom.ru каждый найдет необходимые крепежные элементы, ручной инструмент или метизную продукцию в широком ассортименте.

Положительный опыт работы с Крепком Ру

Каждый клиент, который решил приобрести крепежную продукцию в Крепком.ру, получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить следующие положительные моменты:

Поистине огромный опыт в торговле крепежных элементов всех видов.

Возможность приобрести продукцию по выгодной цене крупным или мелким оптом, а также в разницу.

Оперативная скорость доставки купленной продукции по указанному адресу, непосредственно на место проведения строительных работ, либо склад заказчика.

Широкий ассортимент крепежных элементов насчитывает более 50 тысяч наименований.

Профессиональный строительный инструмент и простые элементы для осуществления ремонта в домашних условиях – все это можно найти на одном сайте.

Только качественная продукция от известных во всем мире брендов.

Действенная помощь при выборе крепежа, строительного инструмента или расходников. Опытные консультанты помогут выбрать все необходимое и точно рассчитают количество.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Все необходимые или существующие крепежные элементы можно выбрать в одном интернет-магазине.

Всегда актуальные и аргументированные цены на всю линейку продукции.

Высокое качество предлагаемой продукции.

Компания Крепком.Ру

Контактная информация

Телефон по оптовой и розничной продаже: +7-812-748-26-26

Электронная почта: [email protected]

Магазин, склад в Санкт-Петербурге