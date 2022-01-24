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Квентин Тарантино продал первый NFT из коллекции за $1,1 млн

Квентин Тарантино продал первый NFT из коллекции за $1,1 млн


Кинорежиссер Квентин Тарантино продал невзаимозаменяемый токен (NFT) Royale with Cheese по мотивам фильма 1994 года «Криминальное чтиво» за $1,1 млн. Об этом ForkLog рассказали организаторы аукциона Secret Network.


Покупателем стала децентрализованная автономная организация AnonDAO. Она выиграла аукцион среди 200 ставок.


Полная NFT-коллекция Тарантино содержит семь токенов с главами из оригинального рукописного сценария кинорежиссера и его эксклюзивными аудиокомментариями.


Торги проходят в семь этапов:


17–21 января — Royale with Cheese;24 января — Pumpkin and Honey Bunny;25 января — Foot Massage;26 января — Check Out the Big Brain on Brett;27 января — Captain Koons Monologue - The Gold Watch;28 января — Bring Out the Gimp;31 января — Last Scene: Coffee Shop - Ezekiel 25:17.
https://forklog.com/hroniki-nft-lihoradki-kak-pikselnye-izobrazheniya-i-gifki-stali-mejnstrimom/

Напомним, в ноябре 2021 года Тарантино анонсировал NFT-аукцион по мотивам «Криминального чтива».


В ответ киностудия Miramax подала иск против кинорежиссера с обвинением в недобросовестной конкуренции, нарушении контракта и авторских прав.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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