Лена Перминова поделилась пикантными кадрами с 8-месячным сыном

Жена олигарха Лебедева, модель Лена Перминова снялась топлес вместе с 8-месячным сыном. Известная модель, благотворитель Лена Перминова — мама четверых детей. 15 мая знаменитость подарила еще одного наследника олигарху Александру Лебедеву. Звезда с 8-месячным сыном приняла участие в атмосферной фотосессии. Лена Перминова позировала перед камерой практически без одежды, лишь в телесного цвета трусиках, нежно прижав к себе голого сына.Елена Перминова с сыном Затем звезда расположилась на пушистом белом ковре и посадила малыша себе на спину. Саша забавно улыбнулся и посмотрел в объектив большими голубыми глазами.Елена Перминова с сыном «Как я жила без него раньше? 👼❤️», — подписала снимки Лена Перминова. В Сети восхитились нежными снимками. Многие отмечают, что материнство придает модели особую красоту. «Мадонна с младенцем», «Вы удивительно прекрасная женщина и потрясающая мама!», «Новое слово в фотографии, как гармонично и красиво. Очень эстетично ❤️», «Сколько нежности, любви и тепла❤️», «Восхитительные фотографии!!!!! Очень красиво ❤️», «Какая прелесть ❤️», «Это самое прекрасное, что я видела 😍😍😍», «Лена, какая же Вы красивая», «Это божественно! Как современная Мадонна с младенцем! И это не лесть!💕», — откликнулись поклонники в Instagram.Елена Перминова с сыном Напомним, Лена Перминова вместе с Александром Лебедевым растит теперь троих сыновей и дочь. Мальчик Никита родился в 2009 году, а Егор — в 2011-м. В апреле 2014 года в семье вновь произошло пополнение. На свет появилась малышка Арина. И в 2021 году Лена Перминова родила еще одного сына. Малыша назвали в честь папы. Кстати, миллионер в 2020 году сделал предложение матери своих детей. Свадьбу пара пока не сыграла.