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Лере Кудрявцевой срочно потребовалась медицинская помощь

Лере Кудрявцевой срочно потребовалась медицинская помощь
Ведущая Лера Кудрявцева ночь провела в больнице. Прошлую ночь телеведущая почти не спала. Как выяснилось, телезвезде пришлось снова обратиться за медицинской помощью. Она прошла срочное обследование в связи с проблемами, которые её беспокоили. Ведущая рассказала, что ей среди ночи пришлось приехать на МРТ. В своем Инстаграме она опубликовала кадры, снятые в больнице. Подробностями проведенного обследования Кудрявцева не поделилась, но можно предположить, что её беспокоят хронические проблемы со спиной. «Ночью на МРТ»,— написала Лера в Сети. Как известно, обострения болезни Леры провоцируют условия работы на ТВ, где ей приходится часами работать в обуви на высоких каблуках.
Лера Кудрявцева В декабре Кудрявцевой пришлось даже вызвать «скорую» после съемок «Песни года». Она рассказывала, насколько ей было плохо: у неё начались судороги, которые прекратились только после капельниц. «На «Песне года» шесть часов на каблуках, после чего у меня сводит ногу судорогой. Ничего не помогает, ни иголки, ни массаж, растирания. В общем, всю ночь у меня сводило ногу судорогой. Я даже вызвала скорую, мне там что-то прокапали», — говорила Лера. Между прочим, несколько лет назад Кудрявцева собиралась сделать операцию в Германии, где ей обещали помочь с её проблемой. Однако она решила отложить хирургическое вмешательство. Кстати, не исключено, что мигрени, которые также мучают ведущую уже много лет, тоже связаны с болезнью позвоночника.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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