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Марс переходит в Знак Козерога 24 января 2022 года: время огромной финансовой удачи

Марс переходит в Знак Козерога 24 января 2022 года: время огромной финансовой удачи

24 января красная планета переходит в Знак Козерога. Это будет благоприятное событие, и астрологи рассказали, в чем именно нам будет помогать это ночное светило на протяжении следующих нескольких недель.


Марс окажется в благоприятном для себя десятом доме гороскопа. Там он пробудет до 5 марта. Пребывание в Знаке Козерога делает Марс очень созидательной планетой. Его энергетика преобразится в лучшую сторону, что положительно скажется на финансовой сфере жизни. Чтобы заранее ознакомиться со всеми транзитами Марса и остальных планет, рекомендуем ознакомиться с соответствующим материалом на 2022 год.

Создание условий для усердного труда

Большинство людей, которые готовы работать и зарабатывать, смогут повысить свои доходы. Самое главное, пока Марс в этом Знаке, — не унывать и не искать поводов для безделья. Чем больше вы сделаете, тем лучше. Если учесть, что благоприятное положение планеты выпадает на период, когда не будет ни одного ретроградного светила, можно сказать, что нас ждет самое лучшее время для ведения бизнеса, переговоров, начала новых дел, решения сложных задач, которые приходилось долго откладывать на потом.

Принятие решение на Марсе в Козероге

Пока планета находится под влиянием данного Знака, нам будет гораздо проще принимать решения. Планета поможет также решать дилеммы и определяться с выбором дальнейшего пути. Если вы ждали того момента, когда нужно действовать решительно и смело, то он наступил.


Бездействие станет причиной проигрыша. Не ждите, пока все решится само собой, особенно в первую неделю пребывания Марса в десятом доме гороскопа. Настало время выйти из зоны комфорта и вырвать победу из рук соперников и недоброжелателей.

Покупки в конце января и февраля 2022 года

Марс не против дорогостоящих приобретений. Планета любит, когда люди покупают недвижимость, автомобили, технику, гаджеты. Полезно будет обустроить недавно купленное жилье, сделать в нем ремонт.

Если вы на сто процентов уверены в необходимости оформления кредита, то можно позволить себе и это, но будьте осторожнее, поскольку в этот период люди будут выжимать максимум выгоды из сделок. Читайте все, что написано мелким шрифтом, и не торопитесь подписывать бумаги.

# Новости на сегодня

По материалам: dailyhoro.ru

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