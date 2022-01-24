Михаил Полицеймако рассказал страшную историю о коронавирусе

Теперь актер Михаил Полицеймако выступает за активную вакцинацию. Артист призвал граждан прислушаться к словам специалистов и поставить прививку. Актер вспомнил, как один его знакомый режиссер в тяжелой форме переболел ковидом, а коллега Иван Рудаков и вовсе ушел из жизни. Михаил Полицеймако рассказал, как его друг, знаменитый режиссер, оказался на грани жизни и смерти. Фамилию кинодеятеля артист не озвучил, но страшными подробностями поделился. «Один известный кинорежиссер в марте попал в больницу с 99% поражением легких. Его жене говорили, что завтра он умрет. Человек выжил. А до этого он был тем, кто говорил: «Прививки — туфта. Ерунда». В Коммунарке при нем труп упаковывали в пакет. Потом у него была долгая реабилитация. Он выкарабкался и изменил мнение», — сообщил 45-летний актер в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».Михаил Полицеймако Вспомнил Полицеймако и Ивана Рудакова, который скоропостижно скончался 16 января. Полгода назад звезда сериала «Медиум» переболел ковидом, позже у него возникли проблемы с сердцем (в декабре артиста даже увозили на скорой со съемочной площадки). По мнению Михаила, коллеге нужно было подправить здоровье, а он вместо этого продолжил работать. «Парень в самом рассвете сил... Я не замечал, что у него были какие-то вредные привычки. Это произошло внезапно. Был один звоночек в декабре, но он, как 99% молодых людей, не обратил внимания и пошел дальше. Ивана не стало за два дня. Неважно от чего он умер — он умер, это большое горе… в первую очередь для родителей. У него осталась маленькая дочка», — заключил Полицеймако.