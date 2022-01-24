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Мужчина купил дом и случайно нашел в саду дверь, куда никто не входил 40 лет и решил войти, а теперь зарабатывает на этом

Мужчина купил дом и случайно нашел в саду дверь, куда никто не входил 40 лет и решил войти, а теперь зарабатывает на этом

Мужчина решил купить большой дом. Спустя время после покупки он отправился на осмотр владений. В глубине сада он нашел калитку, которая была закрыта плющом. Новый владелец особняка открыла ржавую дверь и зашел туда, где не ступала нога человека более четырех десятков лет.

Симон уже достаточно давно хотел уехать из шумного города. Он долго искал подходящий дом и однажды ему предложили поместье, от которого он не смог отказаться.

Однако мужчину насторожило то, как вел себя риэлтор. Работница всячески хотела ускорить сделку, чтобы быстрее уехать из территории поместья.

Когда Симон нашел калитку, он выяснил, что за ней находится скрытый сад, который не менялся на протяжении сорока лет. Новоиспечённый владелец был очень удивлен столь удачной находке. Там же он обнаружил табличку, на которой была вырезан год зарождения сада – 1970.

Владелец нанял сотрудников, которые занялись очищением территории о хлама, была выполнена перепланировка и реставрация сада. К слову, территория теперь приносит хозяину прибыль – вход сюда стоит десять фунтов.



# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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