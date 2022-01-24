Мужчина нашел в доме тайную комнату под полом, спустился и сделал там кинотеатр

Семейство из Англии купило новый дом. Здание было возведено в начале XX века. Чтобы сделать жилье пригодным для жизни пара решила сделать ремонт.

Под старыми половыми досками, была найдена лестница – она спускалась прямиком в подвальное помещение.

Подвал был совсем небольшим, при этом имел удручающий вид. Выглядел довольно жутковато, так как был затоплен, засорен камнями и другими предметами.

Пара решила, что это помещение следует полностью преобразить, сделав из него что-то нестандартное. В итоге отец принял решение переделать подвал под зону, в которой можно посмотреть фильм.

«Комната была достаточно жуткой и очень засоренной. Все деревянные материалы прогнили, поэтому мы решил их полностью заменить. Для этого понадобилась немало времен и сил, но я очень рад, что нам удалась эта затея»





Домашний кинотеатр выглядит современно, оснащен удобной мебелью, а также оборудованием для поп-корна, хранения напитков.

Семейство потратила на ремонт около полумиллиона российских рублей, но не разу не пожалело о тратах. Сегодня у супругов и их дочери есть замечательная комната для отдыха, где можно на время забыть о проблемах и хорошо отдохнуть.