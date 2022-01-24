Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мужчина нашел в доме тайную комнату под полом, спустился и сделал там кинотеатр

Мужчина нашел в доме тайную комнату под полом, спустился и сделал там кинотеатр

Семейство из Англии купило новый дом. Здание было возведено в начале XX века. Чтобы сделать жилье пригодным для жизни пара решила сделать ремонт.

Под старыми половыми досками, была найдена лестница – она спускалась прямиком в подвальное помещение.

Подвал был совсем небольшим, при этом имел удручающий вид. Выглядел довольно жутковато, так как был затоплен, засорен камнями и другими предметами.

Пара решила, что это помещение следует полностью преобразить, сделав из него что-то нестандартное. В итоге отец принял решение переделать подвал под зону, в которой можно посмотреть фильм.

«Комната была достаточно жуткой и очень засоренной. Все деревянные материалы прогнили, поэтому мы решил их полностью заменить. Для этого понадобилась немало времен и сил, но я очень рад, что нам удалась эта затея»


Домашний кинотеатр выглядит современно, оснащен удобной мебелью, а также оборудованием для поп-корна, хранения напитков.

Семейство потратила на ремонт около полумиллиона российских рублей, но не разу не пожалело о тратах. Сегодня у супругов и их дочери есть замечательная комната для отдыха, где можно на время забыть о проблемах и хорошо отдохнуть.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

The Washington Post: поставки Xbox Series X | S в Россию могут прекратиться
The Washington Post: поставки Xbox Series X | S в Россию могут
Elden Ring «ушла на золото», больше переносов игры не будет
Elden Ring «ушла на золото», больше переносов игры не будет
Биржа LAToken обвинила «недовольного сотрудника» во взломе Twitter-аккаунта
Биржа LAToken обвинила «недовольного сотрудника» во взломе
Квентин Тарантино продал первый NFT из коллекции за $1,1 млн
Квентин Тарантино продал первый NFT из коллекции за $1,1 млн
Ценность российского госдолга обрушилась до минимума за 6 лет
Ценность российского госдолга обрушилась до минимума за 6 лет
6 забавных комиксов о том, что было бы, если бы в мультиках Диснея была полиция
6 забавных комиксов о том, что было бы, если бы в мультиках Диснея
Продюсер Дани Милохина рассказал о нем и его заработках
Продюсер Дани Милохина рассказал о нем и его заработках
Дарья Повереннова показала себя в естественном виде
Дарья Повереннова показала себя в естественном виде
Мужчина нашел в доме тайную комнату под полом, спустился и сделал там кинотеатр
Мужчина нашел в доме тайную комнату под полом, спустился и сделал там
Год культурного наследия народов России отметят в Бийском государственном колледже
Год культурного наследия народов России отметят в Бийском
Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
15 забавных фотографий, которые доказывают, что в метро можно встретить что угодно и кого угодно
15 забавных фотографий, которые доказывают, что в метро можно

Топ на сегодня

Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Итоги недели: цена биткоина упала до $34 000, а ЦБ РФ предложил запретить обращение и майнинг криптовалют
Итоги недели: цена биткоина упала до $34 000, а ЦБ РФ предложил
Звездный Instagram: где и как зимуют звезды
Звездный Instagram: где и как зимуют звезды
Оскар Кучера показал, как изменился после новогодних застолий
Оскар Кучера показал, как изменился после новогодних застолий
Никас Сафронов регулярно делает прививки, чтобы встретиться с королем
Никас Сафронов регулярно делает прививки, чтобы встретиться с королем

Еще по теме

Ученые обнаружили тайную комнату внутри пирамиды Хеопса
Юля Ефременкова сделала необычное свидание для Сергея Кучерова
Купил квартиру – установи входную дверь
В Нью-Йорке на складе мужчина нашел 40 замороженных кошек