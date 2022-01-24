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На границе с Румынией нашли тело украинского военного

На границе с Румынией нашли тело украинского военного

Тело украинского пограничника было обнаружено в Черновицкой области неподалеку от границы Украины и Румынии. Об этом сообщил пресс-секретарь Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко, передает Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Он уточнил, что 19-летнего молодого человека, проходившего в погранвойсках срочную службу, нашли 21 января без признаков жизни с огнестрельным ранением. На место происшествия сразу вызвали скорую помощь и полицию.


Кроме того, еще один пограничник того же отряда получил огнестрельное ранение через пару дней.

"Ночью 23 января пограничник получил огнестрельное ранение в грудную клетку. Он сам обратился за помощью. Военнослужащего госпитализировали в Путильскую районную больницу", - сказал Бровко.

Директор больницы Климентий Михайлюк сообщил, что пострадавшего переведут в военный госпиталь. По факту двух вооруженных нападений на пограничников начато расследование. Кто именно мог напасть на них, Бровко не уточнил.

Украина Румыния ВСУ Госпогранслужба Украины
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По материалам: uposters.ru

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