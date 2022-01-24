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Новым председателем ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс

Новым председателем ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс

15:46  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран нидерландский сенатор Тини Кокс. Об этом сообщает ТАСС.

Тини Кокс является членом нидерландской «Социалистической партии» и главой группы «Объединенных европейских левых» в ПАСЕ. За него проголосовали 164 депутата ассамблеи. Его единственной соперницей на этих выборах была глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева. Она получила 80 голосов.

Председатель ПАСЕ избирается из числа представителей Ассамблеи сроком на год с правом переизбрания ещё на один срок. С января 2020 года этот пост занимал член Сената Бельгии Хендрик Дамс. 

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# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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