Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Печать этикеток

Компания OROпринт уже около 20 лет оказывает услуги по печати этикеток, наклеек, стикеров, статей, офсетной печати. Давайте рассмотрим разнообразие видов, характеристики и преимущества.

Цифровая печать этикеток

Виды печати:

  • печать золотом и на фольге;
  • на самоклеящейся бумаге;
  • рулонная и цветная печать;
  • термотрансферная печать;
  • печать с тиснением и на плёнке;
  • двусторонняя и полноцветная печать.

Это далеко не полный список производимой продукции, что касается именно этикеток. Главное отличие цифровой печати – это применение современного оборудования и новейших компьютерных технологий. Её производят специальные принтеры, а дизайн будущей этикетки формирует программа на компьютере. Это позволяет значительно сэкономить время заказчика. Но от флексографической печати никто не отказывался. И если вам нужен большой тираж – то такая печать более выгодна!

Основные преимущества:

Скорость – серьёзное отличие в быстроте изготовления цифровой печати от флексографии
Высокое качество – так как за работой компьютер, то он лучше человека подбирает цвета, оттенки и в целом дизайн!
Цена – она становится доступнее, т.к. процесс изготовления цифрового изображения менее энергоёмкий, чем флексопечать;
Оригинальность – позволяет отступать от стандартных методов нанесения различных данных на все виды продукции, что сразу выделяет этот продукт от остальных;
Возможность оперативно исправить недочёт – можно сделать пробный вариант и, если что-то пойдёт не так, сразу внести корректировку.

Печать и производство наклеек

Виды наклеек:

  • Полуглянцевые;
  • матовые;
  • на прозрачной пленке;
  • металлизированные;
  • полипропиленовые и множество других.

Также возможна цифровая и флексографическая печать, выбор делает заказчик. Как и с печатью этикеток – зависит от объёма наклеек. На большой тираж лучше подойдёт флексография. Если вы зациклены на качестве, то выбирайте цифровую печать.

Преимущества:

Широкий выбор материала;
Готовые изделия могут смело использоваться повсюду, невзирая на поверхность и воздействие окружающей среды;
Принимаем как крупные заказы, так и малые (менее 500 экземпляров);
Изображения на изделиях всегда отличного качества благодаря технологиям и программам, позволяющим улучшать графику и чёткость картинки;
Доступность цены – пожалуй, основной плюс компании

Печать стикеров

Виды стикеров:

  • наклейки, нанесённые на какой-либо продукции. Это могут быть продукты питания, промтовары и так далее;
  • двухсторонние наклейки, как правило, рекламного характера. Этот вид стикеров печатают на двухсторонней прозрачной пленке. Их часто можно увидеть на транспорте;
  • односторонняя реклама, её развешивают на домах, фасадах, столбах;
  • ценники в магазинах.

Стикеры отличаются более низкой стоимостью. Служат для захвата внимания потенциального заказчика и поэтому должны быть безупречно исполнены. Текст на стикере должен быть броским и выделяющимся.

Преимущества:

  • низкая стоимость;
  • отличное качество;
  • малый тираж в наличии;
  • бесплатная доставка;
  • технология печати;
  • современное оборудование.

Офсетная печать

  • Мы предлагаем:
  • флаеры
  • листовки
  • брошюры
  • буклеты
  • бланки
  • каталоги
  • календари
  • жёсткую упаковку

Также этот список можно дополнить: воблеры, этикетки, плакаты, карты, визитки, талоны, купоны.
ВАЖНО! Если вы оптовый заказчик, то для вас предусмотрена скидка по офсетной печати. Время изготовления заказа – до 5 дней! Всё печатается на современном немецком оборудовании!


# Бизнес

Последние новости

Самые дорогие музыкальные инструменты в мире
Самые дорогие музыкальные инструменты в мире
Вещи, которые нужно выбросить, потому что они превращают кухню в барахолку
Вещи, которые нужно выбросить, потому что они превращают кухню в
Инсайдер считает, что режим Portal из Battlefield 2042 станет условно-бесплатным
Инсайдер считает, что режим Portal из Battlefield 2042 станет
Почти 1000 человек участвовали в озвучке Dying Light 2 Stay Human
Почти 1000 человек участвовали в озвучке Dying Light 2 Stay Human
Печать этикеток
Печать этикеток
Первый в Анапе детский технопарк «Кванториум» откроют на базе новой школы на 1100 мест
Первый в Анапе детский технопарк «Кванториум» откроют на базе новой
Игорь Верник признался, что шоу разрушило дружбу с братом
Игорь Верник признался, что шоу разрушило дружбу с братом
Лере Кудрявцевой срочно потребовалась медицинская помощь
Лере Кудрявцевой срочно потребовалась медицинская помощь
Своевременное лечение способно предотвратить аллергию на арахис у детей
Своевременное лечение способно предотвратить аллергию на арахис у
Умер французский модельер Тьерри Мюглер
Умер французский модельер Тьерри Мюглер
JPMorgan закрыл личные счета основателя Uniswap
JPMorgan закрыл личные счета основателя Uniswap
Бывший зампред ЦБ РФ указал на позитивный эффект запрета биткоина
Бывший зампред ЦБ РФ указал на позитивный эффект запрета биткоина

Топ на сегодня

Влад Топалов рассказал о воспитании сына
Влад Топалов рассказал о воспитании сына
Дана Борисова призналась, что может жить на широкую ногу
Дана Борисова призналась, что может жить на широкую ногу
Майк Новограц предложил Питеру Шиффу спор на $1 млн о цене биткоина
Майк Новограц предложил Питеру Шиффу спор на $1 млн о цене биткоина
Итоги недели: цена биткоина упала до $34 000, а ЦБ РФ предложил запретить обращение и майнинг криптовалют
Итоги недели: цена биткоина упала до $34 000, а ЦБ РФ предложил
Функциональные пуховики и одежда в стиле Патти Смит: смотрим новые лукбуки
Функциональные пуховики и одежда в стиле Патти Смит: смотрим новые

Еще по теме

Ролевая печать в производстве каталогов
Принтер для этикеток: особенности выбора
Отличная реклама для предпринимателя
Что такое рельефная или выжимная (сухая) печать?