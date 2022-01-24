Печать этикеток
Компания OROпринт уже около 20 лет оказывает услуги по печати этикеток, наклеек, стикеров, статей, офсетной печати. Давайте рассмотрим разнообразие видов, характеристики и преимущества.
Цифровая печать этикеток
Виды печати:
- печать золотом и на фольге;
- на самоклеящейся бумаге;
- рулонная и цветная печать;
- термотрансферная печать;
- печать с тиснением и на плёнке;
- двусторонняя и полноцветная печать.
Это далеко не полный список производимой продукции, что касается именно этикеток. Главное отличие цифровой печати – это применение современного оборудования и новейших компьютерных технологий. Её производят специальные принтеры, а дизайн будущей этикетки формирует программа на компьютере. Это позволяет значительно сэкономить время заказчика. Но от флексографической печати никто не отказывался. И если вам нужен большой тираж – то такая печать более выгодна!
Основные преимущества:
Скорость – серьёзное отличие в быстроте изготовления цифровой печати от флексографии
Высокое качество – так как за работой компьютер, то он лучше человека подбирает цвета, оттенки и в целом дизайн!
Цена – она становится доступнее, т.к. процесс изготовления цифрового изображения менее энергоёмкий, чем флексопечать;
Оригинальность – позволяет отступать от стандартных методов нанесения различных данных на все виды продукции, что сразу выделяет этот продукт от остальных;
Возможность оперативно исправить недочёт – можно сделать пробный вариант и, если что-то пойдёт не так, сразу внести корректировку.
Печать и производство наклеек
Виды наклеек:
- Полуглянцевые;
- матовые;
- на прозрачной пленке;
- металлизированные;
- полипропиленовые и множество других.
Также возможна цифровая и флексографическая печать, выбор делает заказчик. Как и с печатью этикеток – зависит от объёма наклеек. На большой тираж лучше подойдёт флексография. Если вы зациклены на качестве, то выбирайте цифровую печать.
Преимущества:
Широкий выбор материала;
Готовые изделия могут смело использоваться повсюду, невзирая на поверхность и воздействие окружающей среды;
Принимаем как крупные заказы, так и малые (менее 500 экземпляров);
Изображения на изделиях всегда отличного качества благодаря технологиям и программам, позволяющим улучшать графику и чёткость картинки;
Доступность цены – пожалуй, основной плюс компании
Печать стикеров
Виды стикеров:
- наклейки, нанесённые на какой-либо продукции. Это могут быть продукты питания, промтовары и так далее;
- двухсторонние наклейки, как правило, рекламного характера. Этот вид стикеров печатают на двухсторонней прозрачной пленке. Их часто можно увидеть на транспорте;
- односторонняя реклама, её развешивают на домах, фасадах, столбах;
- ценники в магазинах.
Стикеры отличаются более низкой стоимостью. Служат для захвата внимания потенциального заказчика и поэтому должны быть безупречно исполнены. Текст на стикере должен быть броским и выделяющимся.
Преимущества:
- низкая стоимость;
- отличное качество;
- малый тираж в наличии;
- бесплатная доставка;
- технология печати;
- современное оборудование.
Офсетная печать
- Мы предлагаем:
- флаеры
- листовки
- брошюры
- буклеты
- бланки
- каталоги
- календари
- жёсткую упаковку
Также этот список можно дополнить: воблеры, этикетки, плакаты, карты, визитки, талоны, купоны.
ВАЖНО! Если вы оптовый заказчик, то для вас предусмотрена скидка по офсетной печати. Время изготовления заказа – до 5 дней! Всё печатается на современном немецком оборудовании!