Печать этикеток

Роман Иванов

Компания OROпринт уже около 20 лет оказывает услуги по печати этикеток, наклеек, стикеров, статей, офсетной печати. Давайте рассмотрим разнообразие видов, характеристики и преимущества.

Цифровая печать этикеток

Виды печати:

печать золотом и на фольге;

на самоклеящейся бумаге;

рулонная и цветная печать;

термотрансферная печать;

печать с тиснением и на плёнке;

двусторонняя и полноцветная печать.

Это далеко не полный список производимой продукции, что касается именно этикеток. Главное отличие цифровой печати – это применение современного оборудования и новейших компьютерных технологий. Её производят специальные принтеры, а дизайн будущей этикетки формирует программа на компьютере. Это позволяет значительно сэкономить время заказчика. Но от флексографической печати никто не отказывался. И если вам нужен большой тираж – то такая печать более выгодна!

Основные преимущества:

Скорость – серьёзное отличие в быстроте изготовления цифровой печати от флексографии

Высокое качество – так как за работой компьютер, то он лучше человека подбирает цвета, оттенки и в целом дизайн!

Цена – она становится доступнее, т.к. процесс изготовления цифрового изображения менее энергоёмкий, чем флексопечать;

Оригинальность – позволяет отступать от стандартных методов нанесения различных данных на все виды продукции, что сразу выделяет этот продукт от остальных;

Возможность оперативно исправить недочёт – можно сделать пробный вариант и, если что-то пойдёт не так, сразу внести корректировку.

Печать и производство наклеек

Виды наклеек:

Полуглянцевые;

матовые;

на прозрачной пленке;

металлизированные;

полипропиленовые и множество других.

Также возможна цифровая и флексографическая печать, выбор делает заказчик. Как и с печатью этикеток – зависит от объёма наклеек. На большой тираж лучше подойдёт флексография. Если вы зациклены на качестве, то выбирайте цифровую печать.

Преимущества:

Широкий выбор материала;

Готовые изделия могут смело использоваться повсюду, невзирая на поверхность и воздействие окружающей среды;

Принимаем как крупные заказы, так и малые (менее 500 экземпляров);

Изображения на изделиях всегда отличного качества благодаря технологиям и программам, позволяющим улучшать графику и чёткость картинки;

Доступность цены – пожалуй, основной плюс компании

Печать стикеров

Виды стикеров:

наклейки, нанесённые на какой-либо продукции. Это могут быть продукты питания, промтовары и так далее;

двухсторонние наклейки, как правило, рекламного характера. Этот вид стикеров печатают на двухсторонней прозрачной пленке. Их часто можно увидеть на транспорте;

односторонняя реклама, её развешивают на домах, фасадах, столбах;

ценники в магазинах.

Стикеры отличаются более низкой стоимостью. Служат для захвата внимания потенциального заказчика и поэтому должны быть безупречно исполнены. Текст на стикере должен быть броским и выделяющимся.

Преимущества:

низкая стоимость;

отличное качество;

малый тираж в наличии;

бесплатная доставка;

технология печати;

современное оборудование.

Офсетная печать

Мы предлагаем:

флаеры

листовки

брошюры

буклеты

бланки

каталоги

календари

жёсткую упаковку

Также этот список можно дополнить: воблеры, этикетки, плакаты, карты, визитки, талоны, купоны.

ВАЖНО! Если вы оптовый заказчик, то для вас предусмотрена скидка по офсетной печати. Время изготовления заказа – до 5 дней! Всё печатается на современном немецком оборудовании!



