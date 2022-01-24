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Первый в Анапе детский технопарк «Кванториум» откроют на базе новой школы на 1100 мест

Первый в Анапе детский технопарк «Кванториум» откроют на базе новой школы на 1100 мест

Первый в Анапе детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России откроют на базе новой школы на 1100 мест, сообщает пресс-служба Правительства Краснодарского края.

Школа примет учеников 1 сентября 2022 года.

Новое учреждение оснастят современным технологическим оборудованием, в нем будет три спортивных зала, стадион. Сейчас здание готово на 65%.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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