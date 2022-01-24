Появились детали эксклюзива Xbox студии Obsidian от Джоша Сойера





Студия Obsidian сейчас работает над 3 анонсированными играми — Avowed, Grounded и The Outer Worlds 2. В прошлом году ходило много слухов о 4 проекте, который разрабатывается под руководством известного игрового дизайнера из Obsidian Джоша Сойера. Этот проект инсайдеры называют Project Pentiment, но официально он пока не анонсирован.

Согласно появлявшейся ранее информации, Project Pentiment — это игра, которая создается под началом Джоша Сойера. Проект «вдохновлен» игрой Disco Elysium, в нем нет боевой системы — это игра про сыщика в Европе 16 века.

Все перечисленное выше о проекте Project Pentiment является слухами, но появилась дополнительная информация об игре Джоша Сойера, уже из официального источника. Сам Джош в Twitter написал, что студия ищет 2D аниматора для проекта на Unity. При этом, ни одна из анонсированных игр Obsidian не разрабатывается на Unity. Кроме того, Джош пишет, что большой плюс — умение работы в Spine (программа для созданий двухмерной анимации в играх).

Friends, Obsidian is looking for a 2D animator for a Unity project. Spine familiarity is a big plus. Please respond on the site, not to this post (pls). See the listing here:https://t.co/NVfCRWYsCa — Josh Sawyer (@jesawyer) January 22, 2022



Отметим, что официального подтверждения разработки игры все еще нет. Но, похоже, что анонс может состояться уже в этом году.