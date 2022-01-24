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Продюсер Дани Милохина рассказал о нем и его заработках

Продюсер Дани Милохина рассказал о нем и его заработках
Ярослав Андреев признался, чем похож на тиктокира и певца Даню Милохина. Продюсер, также известный под псевдонимом Эльф-торговец, рассказал об отношениях с родителями. Оказалось, продюсер не всегда ладил с близкими людьми. Ярослав Андреев покинул родительский дом в 16 лет. По его словам, мама и папа настолько его не понимали, что он их возненавидел. Продюсер подробно поведал об отношениях с близкими людьми в беседе с Ксенией Собчак. «Я долгое время ненавидел свою мать. Не могу сказать, что родители прекрасные, я их уважаю — нет. Я их ценю за то, что они просто мои родители. Очень не хочу жалости — это то, что нас с Милохиным объединяет. Он не хочет, чтобы его жалели, потому что он детдомовец», — рассказал Ярослав. Сейчас Андреев полностью погружен в работу — он занимается раскруткой блогеров и тиктокеров, помогает начинающим артистам заработать. Среди самых известных его подопечных — Даня Милохин, Клава Кока, Дима Масленников.
Даня Милохин «В шоу-бизнесе должно быть разнообразие, должно быть хорошо и должно быть плохо. Милохин, например, не делает то, что хочет аудитория, — поделился подробностями Ярослав. — Я не заставлял Даню петь с Басковым. Я просто предложил, он ответил «прикольно». У него был выбор… Поначалу с Милохиным было очень сложно найти коннект — он был избитый жизнью детдома ребенок, который никому не доверял». Как отметил продюсер, все блогеры живут в TikTok-хаусе на одинаковых условиях. Никто ни в чем не ограничен, у каждого есть право выбора. А что касается денег, то и тут все равномерно. «Блогеры получают только процент от рекламы, зарплаты нет. И у Дани Милохина, и у нового блогера будет одинаковый процент — они равные. От 100 тысяч и больше миллиона в месяц получают», — заключил 38-летний бизнесмен в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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