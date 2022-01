Самые дорогие музыкальные инструменты в мире

10. Скрипка «Леди Теннант» работы Страдивари – $2 млнПервая, но не единственная скрипка работы Антонио Страдивари в этом рейтинге. Иногда этот инструмент называют «Леди Теннант-Лафон», в честь одного из владельцев – известного французского скрипача-виртуоза и композитора Шарля Филиппа Лафона.Через много лет после Лафона ее приобрел богатый шотландец Чарльз Теннант, который подарил ее жене-скрипачке. В 2005 году скрипка ушла с молотка на аукционе Christie’s. Не исключено, что в будущем она будет продана еще не раз, уже существенно дороже — такие вещи лишь растут в цене.9. Пианино Steinway Z Джона Леннона — $2.1 млнModel Z от Steinway & Sons является самым дорогим пианино из когда-либо проданных. Именно на нем была наиграна культовая песня Imagine.После смерти Джона Леннона пианино купил частный британский коллекционер, который одолжил его Музею истории Битлз в Ливерпуле.В 2000 году пианино снова было выставлено на аукцион, и в ходе ожесточенной «борьбы» досталось певцу Джорджу Майклу. Позже он рассказал, что купил его, чтобы Steinway Z был на виду у людей, и решил передать его музею истории Битлз.8. Электрогитара Reach out to Asia Fender Stratocaster — $2,7 млнОбычную электрогитару из семейства Fender Stratocaster можно купить за 85 000 рублей. Однако электрогитара, проданная на благотворительном аукционе в Катаре в 2004 году, стоит куда дороже, ведь она побывала в руках Дэвида Гилмора, Джимми Пейджа и Эрика Клэптона.Выручка от продажи инструмента пошла на помощь жертвам цунами в Южной Азии.7. Скрипка «Хаммер» работы Страдивари – $3,5 млнНазвание Hammer («кувалда» или «молоток» в переводе с английского) не имеет ничего общего ни с формой, ни с качеством звука инструмента. Эта скрипка Страдивари носит имя первого задокументированного владельца — Кристиана Хаммера, шведского коллекционера девятнадцатого века.В 2006 году «Хаммер» приобрел на аукционе Christie’s покупатель, пожелавший остаться неизвестным.6. Электрогитара Fender Black Strat Дэвида Гилмора – $3,9 млнЭтот чёрный Стратокастер неразрывно связан с образом Гилмора, ведь под него звучали хиты Pink Floyd, от Dark Side Of The Moon до Animals.Однако в 2019 году самая дорогая электрогитара в мире была продана на торгах за феноменальную сумму. И это несмотря на то, что Гилмор вносил в Black Strat изменения, такие как окраска в черный цвет поверх «родного» Санбёрста, и замены оригинального кленового грифа на кленовый, но с палисандровой накладкой. Обычно модификации уменьшают цену лота, но не в этом случае.5. Акустическая гитара Курта Кобейна – $6 млнВ 2020 году в СМИ появилась информация о том, что гитара покойного музыканта Курта Кобейна была продана на аукционе Julien’s Auctions.Модель под названием Martin D-18E была единственной гитарой фронтмена группы Nirvana на концерте MTV Unplugged в 1993 году, за несколько месяцев до смерти музыканта.4. Скрипка «Леди Блант» работы Страдивари — $15,9 млнЭтот инструмент неоднократно менял имя в зависимости от владельца. Свое последнее имя он получил в честь леди Энн Блант, она владела инструментом в течение 30 лет, и продала его в 1895 году.Драгоценная скрипка сохранила свой первоначальный вид, и на ней играли очень редко. До сих пор «леди Блант» считается наиболее хорошо сохранившейся скрипкой Страдивари, выставленной на продажу за последнее столетие.3. «Вьётан» работы Джузеппе Гварнери – $16 млнСамая дорогая скрипка, проданная на сегодняшний день, была создана выдающимся итальянским скрипичным мастером, примерно в 1741 году. Она считается лучшим творением Джузеппе Гварнери.Анри Вьётан был опытным бельгийским скрипачом, и одним из владельцев скрипки Гварнери. В его честь и был назван инструмент. На протяжении многих лет скрипка находилась в руках самых знаменитых скрипачей. Среди них были сэр Исаак Вольфсон, Иегуди Менухин, Ицхак Перлман и Пинхас Цукерман.«Вьётан» находится в отличном состоянии даже после того, как использовалась более двух столетий, благодаря бережному обращению.В 2012 году стало известно, что скрипку купили за неизвестную сумму. Позже покупатель передал скрипку в пожизненное пользование американской скрипачке Энн Акико Мейерс. А в 2013 году появилась информация о сумме сделки.2. Виолончель «Дюпор» работы Страдивари – $20 млн (спорно)Этот инструмент назван в честь одного из владельцев – французского музыканта Жана-Луи Дюпора. На виолончели есть царапина, которая появилась из-за грубого обращения Наполеона Бонапарта, когда он оседлал инструмент своими сапогами со шпорами.С 1974 года по 2007 годы «Дюпор» принадлежал Мстиславу Растроповичу, а после его смерти, по одним данным, Галина Вишневская продала инструмент за 20 млн долларов японскому музыкальному фонду Nippon Music Foundation. Эта организация предоставляет музыкантам инструменты в аренду.Однако по другим данным владельцами «Дюпора» остаются наследники Мстислава Ростроповича.1. Альт «Макдональд» работы Страдивари – $45 млнАльты немного отличаются от скрипок размерами и воспроизводимым звуком. Альт «Макдональд», созданный в «золотом периоде» Антонио Страдивари (1719 год), является самым дорогим музыкальным инструментом в мире.Он был назван не в честь известной сети ресторанов быстрого питания, а по имени одного из владельцев — третьего барона Макдональда Годфри Босвилля. На данный момент всего два альта Страдивари находятся в частных коллекциях, и «Макдональд» — один из них. Несколько раз этот баснословно дорогой предмет был выставлен на аукцион, но до сих пор не сменил владельца.