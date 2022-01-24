Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шеф-повар рассказал, как определить качество томатной пасты

Шеф-повар рассказал, как определить качество томатной пасты

19:40  Автор: Мария Федорова



Томатная паста и кетчуп ― одни из самых подделываемых продуктов в России, рассказал «Царьграду» шеф-повар Григорий Малышев. Он назвал способ, который поможет определить подделку.

По словам шеф-повара, доля томатов в некачественной пасте может составлять буквально несколько процентов от общей массы, а остальное могут занять фруктово-яблочные компоненты.

Он отметил, что отличить подделку от качественной продукции, произведённой по ГОСТу, можно только в лабораторных условиях. Однако есть факторы, которые и при покупке могут подсказать, насколько продукт натурален. Кулинар советует обратить внимание на цвет и консистенцию содержимого банки.

«Хорошая томатная паста должна быть такого бурого цвета. Насыщенного. И очень густая», — отметил повар. Если же смесь в банке имеет розовый оттенок ― «это на 100% подкрашенное фруктовое пюре», предупредил специалист.


Читайте также:

• Диетолог назвал «оздоровительные продукты» для завтрака • Врач рассказал, какие продукты помогут не заболеть «омикроном» • Экономист: продукты продолжат дорожать в 2022 году

Как считает Малышев, в наши дни нелегко найти действительно качественные продукты питания. Он привёл в пример оливковое масло, отметив, что часто в нём бывает много примесей обычного подсолнечного. А также мясо и рыбу, указав на то, что торговые сети подкрашивают и спринцуют товар различными веществами, чтобы прибавить вес и улучшить вид.



#здоровье #продукты


177
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения «ИжТрэвел.18»
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения
Лена Перминова поделилась пикантными кадрами с 8-месячным сыном
Лена Перминова поделилась пикантными кадрами с 8-месячным сыном
Михаил Полицеймако рассказал страшную историю о коронавирусе
Михаил Полицеймако рассказал страшную историю о коронавирусе
Слух: Еще одна франшиза Xbox получит сборник вроде Halo Master Chief Collection
Слух: Еще одна франшиза Xbox получит сборник вроде Halo Master Chief
Появились детали эксклюзива Xbox студии Obsidian от Джоша Сойера
Появились детали эксклюзива Xbox студии Obsidian от Джоша Сойера
Бывшая советница американского президента Рейгана Сюзанна Масси стала гражданкой России
Бывшая советница американского президента Рейгана Сюзанна Масси стала
The Washington Post: поставки Xbox Series X | S в Россию могут прекратиться
The Washington Post: поставки Xbox Series X | S в Россию могут
Elden Ring «ушла на золото», больше переносов игры не будет
Elden Ring «ушла на золото», больше переносов игры не будет
Биржа LAToken обвинила «недовольного сотрудника» во взломе Twitter-аккаунта
Биржа LAToken обвинила «недовольного сотрудника» во взломе
Квентин Тарантино продал первый NFT из коллекции за $1,1 млн
Квентин Тарантино продал первый NFT из коллекции за $1,1 млн
Ценность российского госдолга обрушилась до минимума за 6 лет
Ценность российского госдолга обрушилась до минимума за 6 лет
6 забавных комиксов о том, что было бы, если бы в мультиках Диснея была полиция
6 забавных комиксов о том, что было бы, если бы в мультиках Диснея

Топ на сегодня

Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Крепком – крупнейший магазин по продаже крепежных и такелажных изделий
Итоги недели: цена биткоина упала до $34 000, а ЦБ РФ предложил запретить обращение и майнинг криптовалют
Итоги недели: цена биткоина упала до $34 000, а ЦБ РФ предложил
Звездный Instagram: где и как зимуют звезды
Звездный Instagram: где и как зимуют звезды
Никас Сафронов регулярно делает прививки, чтобы встретиться с королем
Никас Сафронов регулярно делает прививки, чтобы встретиться с королем
Елена Малышева случайно встретилась в ресторане с Мясников его семьей
Елена Малышева случайно встретилась в ресторане с Мясников его семьей

Еще по теме

Названа лучшая томатная паста
Шеф-повар рассказал, как приготовить овсяную кашу как из ресторана
Готовим с Алексеем Зиминым - Обед Римские каникулы, рецепты (25.11.2017)
Раскрыты секреты диет Аллы Пугачевой и Виктории Бекхэм