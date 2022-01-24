Шеф-повар рассказал, как определить качество томатной пасты

19:40 Автор: Мария Федорова

Томатная паста и кетчуп ― одни из самых подделываемых продуктов в России, рассказал «Царьграду» шеф-повар Григорий Малышев. Он назвал способ, который поможет определить подделку.

По словам шеф-повара, доля томатов в некачественной пасте может составлять буквально несколько процентов от общей массы, а остальное могут занять фруктово-яблочные компоненты.

Он отметил, что отличить подделку от качественной продукции, произведённой по ГОСТу, можно только в лабораторных условиях. Однако есть факторы, которые и при покупке могут подсказать, насколько продукт натурален. Кулинар советует обратить внимание на цвет и консистенцию содержимого банки.

«Хорошая томатная паста должна быть такого бурого цвета. Насыщенного. И очень густая», — отметил повар. Если же смесь в банке имеет розовый оттенок ― «это на 100% подкрашенное фруктовое пюре», предупредил специалист.





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Как считает Малышев, в наши дни нелегко найти действительно качественные продукты питания. Он привёл в пример оливковое масло, отметив, что часто в нём бывает много примесей обычного подсолнечного. А также мясо и рыбу, указав на то, что торговые сети подкрашивают и спринцуют товар различными веществами, чтобы прибавить вес и улучшить вид.

#здоровье #продукты

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