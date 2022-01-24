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Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения «ИжТрэвел.18»

Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения «ИжТрэвел.18»

В Удмуртии стартует проект на разработку мобильного приложения, включающего в себя серию экскурсий по Ижевску.

«Проект соединяет информационные технологии и традиционные краеведческие образовательные методики. Разработку приложения инициировали специалисты центра «Каникулы» и проекта Дворца детского юношеского творчества «Открытая Удмуртия», – сообщает пресс-служба Правительства региона.

Проект будет реализовываться по нескольким направлениям.

Школьники под руководством специалистов Национального музея Удмуртии и педагогов-краеведов Ижевска составят экскурсии по центральным улицам города. Следующий этап – запись аудиогидов, после чего начнется разработка мобильного приложения «ИжТрэвел.18».

«Уникальность проекта в том, что обычно изыскания юных краеведов остаются неизвестными широкой публике, хотя и представляют немалый интерес и для горожан, и для гостей Ижевска. С помощью мобильного приложения «ИжТрэвел.18» профессионально составленные экскурсии юных краеведов по исторической центральной части Ижевска станут доступными для всех желающих», – сказала руководитель проекта Татьяна Троицкая.
Мобильное приложение презентуют 12 июня.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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