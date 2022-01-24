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Слух: Apple переманивает сотрудников Xbox для создания своей консоли

Слух: Apple переманивает сотрудников Xbox для создания своей консоли


Уже не первый год ходят слухи, что Apple хочет более явно войти в игровую индустрию. Сейчас компания имеет свою собственную подписку на игры — это Apple Arcade, по которой предлагаются мобильные проекты. Пока Apple не рассматривается всерьез крупными игровыми гигантами в качестве конкурента, но все может измениться.

Известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках выпуска подкаста The Xbox Two заявил, что слышал от «не самого надежного источника», о желании Apple выпустить свою консоль. Для этого, как говорит Джез, переманиваются сотрудники из Xbox:

Некоторое время я слышал, что Apple переманивает инженеров Xbox для создания собственной консоли. Я давно слышал, что Apple изучает возможность создания игровой консоли. И я не знаю, собирается ли она это сделать, может речь идет о VR-играх, метавселенной, или чем-то в этом роде…

Я не знаю, будет ли это реализовано, я не знаю, отменили ли они проект уже, потому что Apple исследует массу вещей… У меня нет отличных источников по этому поводу, у меня нет документы, у меня нет фотографий, но я просто слышал.

Напомним, что у Apple и сейчас есть своя консоль для телевизоров — это Apple TV, которая позволяет запускать игры по подписке Apple Arcade. Но ее нельзя назвать полноценной игровой консолью.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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